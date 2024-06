Khám phá mẫu máy bay “made in China” Vietnam Airlines đang quan tâm

Trước tình trạng thiếu hụt máy bay trầm trọng, Vietnam Airlines đang xem xét dòng máy bay gồm Boeing, Airbus, Embraer, C919..., trong đó C919 là loại máy bay do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Nikkei Comac C919 là mẫu máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Chiếc máy bay này được tạo ra để cạnh tranh trực tiếp với mẫu Airbus 737 MAX và Boeing A320 thông dụng trên toàn cầu. Ảnh: Africa china economy Chiếc C919 đầu tiên trên thế giới được giao vào tháng 12/2022. C919 đi vào hoạt động thương mại vào tháng 5/2023. Ảnh: New Straits Times Là máy bay "made in China" nhưng phần lớn thiết bị trong buồng lái và phần đầu của tàu bay này đến từ Mỹ và châu Âu. Ảnh: Straits Times Hệ thống liên lạc và định vị sử dụng linh kiện từ nhà sản xuất Rockwell Collins (Mỹ). Một số bộ phận khác của C919 từ các nhà sản xuất của Mỹ như bánh và phanh (Honeywell), vỏ nhôm thân máy bay (Acronic), hộp đen (GE). Ảnh: Straits Times C919 có chiều dài gần 39 m, bố trí từ 158 - 192 ghế, tầm bay từ 4.075 - 5.555 km. Ảnh: Reuters Khoảng cách từ sàn đến điểm cao nhất của trần tàu bay khoảng 2,25m. Độ rộng của các ghế rơi vào khoảng 18 inch. Ảnh: CGTN C919 có hai hàng thương gia với 8 ghế bọc da, màu nâu nhạt, có thể tùy chỉnh độ ngả theo nhu cầu khách hàng. Ảnh: CGTN Hệ thống ánh sáng trong khoang hành khách có thể tùy chỉnh đến 10 chế độ màu sắc. Ảnh: Chinaplus Mỗi chiếc C919 có giá khoảng 99 triệu USD, rẻ hơn vài chục triệu so với Airbus A320 NEO hay Boeing 737. Ảnh: Chinaplus Theo thông tin từ Comac, đến cuối năm 2023, hãng đã đã nhận khoảng 1.000 đơn đặt hàng C919. Phần lớn các đơn đặt hàng này đến từ các hãng bay Trung Quốc. Ảnh: Chinaplus

