Khám phá căn hộ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sẽ ở sau kết hôn

Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu đã chính thức cầu hôn Doãn Hải My. Dự kiến, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024. Sau màn cầu hôn, nhiều khán giả tò mò về nơi ở của cặp đôi sau khi về chung nhà. Nhiều cư dân mạng cho rằng đó có thể là căn hộ tại Hà Nội Đoàn Văn Hậu mua từ năm 2021. Căn hộ của Đoàn Văn Hậu nằm gần SVĐ Mỹ Đình được Đoàn Văn Hậu chi 5 tỷ để tậu. Trong video tân gia nhà mới đây do một người chị thân thiết với Đoàn Văn Hậu chia sẻ, không gian bên trong nhà của nam cầu thủ được tiết lộ. Căn hộ có thiết kế đơn giản với tone màu đen trắng chủ đạo. Trong nhà có rất nhiều đồ nội thất, đồ trang trí hiện đại và đắt tiền. Đồ đạc trong nhà do chính Văn Hậu lựa chọn tỉ mỉ. Một góc phòng tắm sang trọng như khách sạn 5 sao. Đoàn Văn Hậu cũng có thú chơi Bearbrick đắt đỏ. Khu vực bếp tiện nghi. Đặc biệt nhất là từ ban công và phòng tắm đều có thể nhìn thẳng ra SVĐ Mỹ Đình và nhiều khu vực khác trong thành phố, ngắm pháo hoa cực đỉnh. Nguồn ảnh: FBNV, chụp màn hình

