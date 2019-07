Khách sạn, viễn thông... cũng bán dịch vụ theo combo

Người tiêu dùng hiện không còn xa lạ với khái niệm combo (tích hợp, trọn gói). Bên cạnh nhiều combo về món ăn, thời trang, hàng gia dụng đã quen thuộc, gần đây có thêm một số combo về dịch vụ khách sạn, nhà hàng, viễn thông… Xu hướng này mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng và ngày càng phổ biến.

Từ ăn uống, mua sắm...

Lĩnh vực ẩm thực là nơi khách hàng thường thấy được các combo nhất. Tiềm năng trong ngành dịch vụ này buộc người kinh doanh phải chạy đua với nhau. Về khuyến mãi, vô số hoạt động được tiến hành thường xuyên, có khi là mỗi ngày. Từ gà rán, burger, khoai tây chiên, trà sữa, mì xào, nước ngọt… tất cả đều được xếp thành nhiều loại combo, từ bé đến lớn.

Khách hàng hướng tới các combo này cũng được phân định rõ. Bao gồm các loại combo kids cho trẻ em, combo cơm văn phòng, combo gia đình, combo bạn bè… Đặc biệt nhà hàng thường khéo léo lồng ghép giới thiệu các món mới, món chủ đạo của mình vào các combo để thực khách có dịp trải nghiệm. Có nhà hàng tính sẵn khẩu phần ăn khi thiết kế combo để bạn có thể ăn đủ lượng, đủ chất.

Khi nhà hàng gom các món vào một combo, vừa giúp khách hàng nhanh chóng lựa chọn món, đồng thời được chiết khấu 15-20% hóa đơn mà lượng đồ ăn vẫn giữ nguyên.

Ví dụ, với 2 set menu trọn gói gồm 4 món đồ ăn và đồ uống giá dao động khoảng 400.000-500.000 đồng phục vụ cho nhóm khách hàng từ 4-6 người ăn cùng. Tuy vẫn là những món cũ nhưng nếu bán riêng lẻ giá sẽ mắc hơn đến 50.000 đồng nên nhiều khách hàng chọn combo.

Lựa chọn kinh doanh trực tuyến, nhiều shop online nhận ra rằng, để tăng hiệu quả, cần theo mô hình trọn gói combo. Ví dụ, với mỹ phẩm sẽ có combo dưỡng da như sữa rửa mặt, gel tẩy tế bào chết, mặt nạ dưỡng da; hay bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm sữa tắm, sữa dưỡng thể, muối mát-xa.

Với thời trang thường có nhiều sản phẩm phối kèm như áo khoác + mũ thời trang; bộ đầm + túi xách… “Có khi trong bộ sản phẩm có cái mình cần, có cái không, nhưng nếu so với mua tách ra từng món thì vẫn rẻ hơn” - Võ Thị Thùy (20 tuổi, sinh viên) nói.

... Đến viễn thông, du lịch

Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cũng không đứng ngoài xu hướng “bán hàng nguyên gói” này. Hiện nay người tiêu dùng đã quen thuộc với những gói combo như: Truyền hình cáp - số và internet; data di động kèm tin nhắn và cuộc gọi nội - ngoại mạng theo hạn mức...

Các nhà kinh doanh dịch vụ du lịch, viễn thông... đang đẩy mạnh bán các gói dịch vụ theo conbo. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã đưa ra rất nhiều gói dịch vụ, từ gói cá nhân đến gói nhóm gia đình, các combo này đáp ứng nhu cầu liên lạc, làm việc, giải trí của cả một nhóm với nhiều nhu cầu khác nhau. Điển hình là gói cước Gia đình, 5 trong 1 tích hợp thoại - data di động dùng chung - internet cáp quang - truyền hình tiết kiệm đến 1 triệu đồng cho toàn bộ gói dịch vụ. Bằng những combo như vậy, nhà mạng đã “trói” khách hàng ở lại với mình bền vững, nhất là từ khi có dịch vụ chuyển mạng giữ số.



Một dạng combo rất thịnh hành hiện nay là du lịch trọn gói gồm vé máy bay - phòng khách sạn - ăn sáng. Giá combo dạng này thường mềm hơn so với dịch vụ riêng lẻ 10-15%. Do đó, thay vì đặt trước các dịch vụ lẻ với giá cao, nhiều người chọn mua combo để linh hoạt thời gian, tiết kiệm tối đa đồng thời được làm chủ hành trình.

Vấn đề đáng chú ý nhất khi mua combo du lịch là bạn sẽ phải chuyển khoản 100% trước cho người bán rồi chờ để người bán xử lý vé, phòng, gửi thông tin qua mail.

Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian

Lợi ích đầu tiên và đáng nhắc nhất của gói combo chính là việc người dùng gói dịch vụ, sản phẩm sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền.

Trên một số hội nhóm yêu thích mua sắm, không khó để bắt gặp những chia sẻ combo giá tốt, gói dịch vụ tiết kiệm cùng hàng trăm bình luận hưởng ứng. Bởi giống nhau về lượng hàng hóa, khách đặt hàng combo sẽ được sở hữu giá rẻ hơn khi mua riêng từng loại.

“Nhờ tích cực săn và mua hàng theo gói mà nhà mình tiết kiệm được 20-30% chi phí sắm sửa mỗi tháng. Cũng được một khoản kha khá cho những dự định tương lai”, tài khoản Facebook Thichthinhich khoe.

Ngoài ra, combo thường có sản phẩm nhiều chủng loại, và cũng có số lượng nhiều hơn. Đây thực sự là sự tuyển lựa hợp lý cho khách hàng nhóm nhất định. Khách hàng có thể cùng trải nghiệm chúng với gia đình, bạn bè của mình.

Không chỉ nhóm nhiều sản phẩm cùng loại thành một gói, các nhà cung cấp còn tích hợp đa dạng sản phẩm, dịch vụ thành một gói tiêu dùng. Vì vậy khách hàng có thể mua combo gồm nhiều mặt hàng cùng lúc. Việc này sẽ tiết kiệm kha khá thời gian tìm kiếm nhà cung cấp hay cân nhắc giữa các dịch vụ, sản phẩm muốn mua.

Thêm vào đó, số lượng hàng hóa, dịch vụ trong một gói tích hợp có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của một hoặc một nhóm người trong khoảng thời gian nhất định. Nếu nhu cầu tiêu dùng không quá biến động, mua theo combo sẽ giúp tiết kiệm thời gian vì không phải mua lắt nhắt nhiều lần.

Ngoài ra với các gói dịch vụ tích hợp, khi cần giải đáp thắc mắc, khách hàng chỉ cần gọi về một số điện thoại chung. Việc thanh toán cũng thuận tiện hơn chỉ với một lần chi trả hóa đơn cho mỗi lần giao dịch.

Không chỉ các cửa hàng, đại lý nhỏ áp dụng mà hiện các siêu thị lớn, thậm chí doanh nghiệp dịch vụ cũng bắt đầu chú trọng.

Lưu ý khi mua hàng combo

- Đừng mua khi nhu cầu sử dụng ít: đây là một điều đáng cân nhắc. Việc mua combo gồm 4 cái áo hoặc 5 cái móc phơi đồ với giá rẻ nhưng nếu thực sự không cần thiết so với nhu cầu của bạn thì không nên mua. Khi đó chính bạn lãng phí chứ không hề tiết kiệm.

- Rủ thêm người cùng mua: việc hai người cùng đi mua sắm, chọn mua hàng theo combo là điều rất được khuyến khích. Vì có thể bạn chọn combo nào đó với giá rẻ hơn mua lẻ rất nhiều, nhưng một mình bạn thì không dùng hết, khi đó, người bạn đi cùng sẽ… chia chi phí món hàng của combo đó, cả hai đều có được món hàng mình cần với giá cực kỳ tiết kiệm. Vì vậy hãy rủ người theo cùng nhé!

- Với combo du lịch vẫn mang tính may rủi: vì thường phải chuyển khoản trước nên mua combo du lịch có nguy cơ bị lừa nếu không chọn đúng đơn vị cung cấp. Do đó, muốn giá tốt, bạn phải mua combo cho nhóm 2 người trở lên, không thay đổi gì so với lịch trình gốc. Nếu muốn du lịch kiểu này bạn nên chuẩn bị tinh thần chốt deal thật nhanh và quan tâm đến “sao” chấm điểm đánh giá, cũng như những bình luận của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp.

- Chú ý điều kiện sử dụng: các gói combo thường sẽ ràng buộc khách hàng một số điều kiện kèm theo (nhất là với khách sạn), việc xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối, phiền phức không đáng có.

- Chú ý hạn sử dụng: hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chỉ mua những sản phẩm mà bạn thực sự cần dùng. Hãy nhớ kiểm tra hạn sử dụng nếu bạn mua đồ ăn theo combo và hãy tính lại giá của mỗi sản phẩm riêng lẻ.