Khách hàng tố bị giang hồ “vây” ở Thẩm mỹ Rose's Beauty?

Tối 31/8, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Nguyễn Thị T. (SN 1986, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, tháng 5/2019, chị bỏ ra số tiền 120 triệu đồng mua gói "Trị nám làm trắng da, trị rỗ" tại Thẩm mỹ Thẩm Mỹ Rose's Beauty số 36 Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, tiền kem dưỡng tính riêng.



Thời gian trị liệu từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020 với phương pháp lăn kim. Tuy nhiên, sau khi lăn kim không được, phía Thẩm mỹ khuyên chị lột da mặt. Thế nhưng, một năm trị liệu chị T., nhận thấy các vết nám và những vết rỗ trên mặt của chị không khỏi như cơ sở đã cam kết, ngược lại càng xuất hiện nhiều và to hơn.

Lực lượng chức năng đến Thẩm mỹ Rose's Beauty ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc (chị T. ngồi bên trái và chủ cơ sở ngồi bên phải).

Chiều ngày 31/8, chị T. và một người thân đã quay lại Thẩm mỹ Rose's Beauty, gặp chủ cơ sở nhằm mục đích hỏi cách giải quyết.



Chị T. cho biết, khi đến nơi, chủ cơ sở tên H., không tiếp chuyện nhưng lại chỉ đạo một người đàn ông đuổi cả hai người ra khỏi cơ sở. Bức xúc trước thái độ của chủ cơ sở, cho rằng Thẩm mỹ Rose's Beauty làm ăn “lừa dối” khách hàng nên chị gái chị T. đã rút điện thoại quay lại, sau đó hai bên xảy ra xô sát.

Chị T. đã có đơn trình báo đến Công an phường Yên Hòa, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội. Trong đơn, chi T. nêu: "Chị tôi có quay lại sự việc bằng điện thoại thì một ông to béo giật điện thoại của chị và túm áo, đánh vào người, nhấc chị lên. Chị em tôi bị hai người đấm vào ngực. Khi c hị tôi kêu cứu và gọi 113, họ mới dừng tay", chị T. trình bày.

Nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến bên ngoài cơ sở Thẩm mỹ rất đông. Khi lực lượng Công an có mặt, họ nhanh chóng giải tán.

Chia sẻ thêm với PV, chị T. cho hay: "Hiện cả hai chúng tôi rất hoang mang, nhất là hành vi hung hăng của nhóm thanh niên xăm trổ như xã hội đen đến để uy hiếp, đe dọa chúng tôi. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi của cơ sở thẩm mỹ này".

Trước sự việc, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa chỉ cho biết, ngay khi đơn vị tiếp nhận được thông tin trình báo, đơn vị đã cử 4 cán bộ Công an an phường xuống hiện trường. Khi đến Spa không thấy có bắt giữ người. Chủ cơ sở và khách hàng T. không thấy xảy ra xô xát nhưng hai bên vẫn lớn tiếng.

Sau đó, công an đã lập biên bản, mời những người liên quan về trụ sở Công an. Đồng thời, hướng dẫn hai bên hòa giải, nếu không được thì làm thủ tục ra tòa dân sự để giải quyết.

Cơ sở Thẩm mỹ Rose's Beauty, nơi xảy ra sự việc.

Nhằm đa chiều thông tin, sáng 1/9, PV Kiến Thức đã đến liên hệ làm việc với Thẩm mỹ Rose's Beauty 36 Trần Kim Xuyến. Tuy nhiên, một nữ nhân viên tại đây cho biết, chủ cơ sở không có ở đây.

Một trong số loại thuốc mà cơ sở Thẩm mỹ bán cho chị T., với giá 800 nghìn đồng/lọ đắp mặt sau khi lột da. Trước đó, chị T., còn phải mua nhiều loại thuốc và kem khác để trị lăn kim, với giá gần 1 triệu đồng. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, thời điểm PV ghi nhận, tại Thẩm mỹ Rose's Beauty, lực lượng Công an và cán bộ UBND phường Yên Hòa đang đến làm việc với cơ sở này.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Phòng Y tế quận Cầu Giấy thông tin, đơn vị đã nắm được sự việc và cho xác minh làm rõ.

