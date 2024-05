KĐT thu nhập thấp Điện Nam - Điện Ngọc của công ty STO bỏ hoang

Dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty CP Tư vấn Đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 700 tỷ đồng. Năm 2010, dự án được phê duyệt, chia làm 3 giai đoạn với diện tích gần 16ha. (Ảnh: PLVN). Mục tiêu của khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, công trình dịch vụ với 3.688 căn hộ đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và khoảng 300 lô đất, dự kiến hoàn thành cuối năm 2012. Ảnh: PLVN). Dự án này không vướng giải phóng mặt bằng, tuy nhiên theo HĐND tỉnh Quảng Nam, do năng lực tài chính yếu kém của chủ đầu tư nên công trình bị chậm tiến độ. (Ảnh: Nhà đầu tư). Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh diện tích dự án xuống còn 12,6ha, trong đó có 2,4ha xây 6 block chung cư dành cho công nhân, nhà ở người có thu nhập thấp với 1.176 căn hộ. Đồng thời, gia hạn thời gian hoàn thành chậm nhất là tháng 8/2018. (Ảnh: Vietnamnet). Tháng 5/2023, Thanh tra tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án này. Kết luận thanh tra chỉ rõ công tác quản lý dự án của chủ đầu tư bộc lộ nhiều yếu kém về năng lực tài chính và quản lý dự án, dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm. (Ảnh: Vietnamnet). Theo kết luận, Công ty STO có dấu hiệu lừa đảo người dân mua đất của dự án, lừa đảo các doanh nghiệp đầu tư vào dự án. Công ty STO không bỏ tiền ra để đầu tư vào dự án, toàn bộ tiền huy động vốn (từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất) của công ty hầu như không dùng vào mục đích thực hiện dự án. (Ảnh: Vietnamnet). Việc đầu tư cơ sở hạ tầng và các khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp là do Công ty Phú Gia Thịnh và Công ty Lam Sơn bỏ vốn ra để đầu tư xây dựng. (Ảnh: PLVN). Thanh tra tỉnh Quảng Nam sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ sang Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra sai phạm liên quan đến dự án. (Ảnh: PLVN). Dự án mới xây dựng 3 khu nhà chung cư nhưng đều dang dở, nhếch nhác. (Ảnh: Vietnamnet). Nhiều hạng mục công trình dự án có dấu hiệu bị xuống cấp, hư hỏng do bỏ hoang nhiều năm. (Ảnh: Vietnamnet). Sắt thép hoen rỉ sau thời gian dài phơi nắng, mưa. (Ảnh: Vietnamnet). Dự án hoang hóa khiến ai nhìn thấy cũng đều xót xa. (Ảnh: PLO).

