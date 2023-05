Hưng Vlog bán mật ong hơn 100.000 đồng/lít, QLTT Bắc Giang nói gì?

Thời gian vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản bán mật ong với xuất xứ khác nhau như mật ong hoa nhãn, mật ong hoa vải, mật ong rừng... với nhiều mức giá bán khác nhau. Trong số đó, Hưng Vlog ( con trai bà Tân Vlog) - một YouTuber, Tiktoker có tiếng cũng lấn sân vào lĩnh vực này với sản phẩm “mật ong hoa vải” - một đặc sản khá nổi tiếng của Bắc Giang.



Cụ thể, YouTuber quê Bắc Giang thường xuyên livestream trên TikTok bán mật ong hoa vải với giá công khai là 215.000 đồng/2 lít, kèm theo miễn phí vận chuyển. Tính ra, mỗi lít mật ong được bán ra với giá chưa tới 108.000 đồng. Mức giá bán mật ong này được cho là rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thị trường (khoảng 210.000 - 390.000 đồng/lít).

Đáng chú ý, vừa qua, sau phóng sự của VTV24 có tựa đề “Bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 2.000 lít mật ong giả từ đường” được chia sẻ lại, nhiều người cũng nhanh chóng phát hiện ra, Hưng Vlog đã xóa hết các video quảng cáo bán mật ong hoa vải trên nền tảng TikTok. ). Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà nam Youtuber đang rao bán.

Hình ảnh Hưng Vlog rao bán mật ong hoa vải đặc sản Bắc Giang. Ảnh: Internet.

Sau lùm xùm, mới đây, Hưng Vlog đã chính thức lên tiếng giải thích về những câu hỏi mà dân mạng đặt ra trong những ngày qua. Theo đó, nam YouTuber khẳng định mật ong hoa vải mà anh bán qua việc livestream TikTok 100% là mật ong thật của Bắc Giang . Nói về việc mật ong hoa vải giá rẻ hơn so với giá thị trường, Hưng Vlog cho rằng, do đến mùa hoa vải nên người dân vừa mới thu hoạch được nhiều dẫn đến giá rẻ. Ngoài ra, Hưng Vlog cũng tiết lộ, nguồn gốc mật ong là do người này hợp tác bán hàng cho một HTX nông nghiệp ở huyện Lục Ngạn.

Trước nghi vấn về nguồn gốc, chất lượng loại mật ong giá rẻ mà Hưng Vlog rao bán, thông tin trên Dân trí, đại diện Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Bắc Giang) cho biết, cơ quan này sẽ cử người đi xác minh sự việc.

Trong một diễn biến khác, khi nhắc đến mật ong nguyên chất, mật ong rừng, người dùng mạng xã hội liền nhớ tới ngay Hoa Ban Food và Thợ Rừng - 2 đơn vị khai thác và bán mật ong được xem là uy tín. Trên kênh youtube của mình, Hoa Ban Food thường xuyên chia sẻ hàng chục video và các series kí sự săn mật ong rừng từ thượng nguồn sông Đà như "Ký sự rừng già". Điều làm người xem ấn tượng là sự vất vả, gian nan, thậm chí mạo hiểm cả sinh mạng để tìm và khai thác những cân mật ong quý giá.

Theo đó, trong các video, muốn tìm được tổ ong rừng, người khai thác phải băng rừng, vượt thác, trèo lên những cây cổ thụ tương đương tòa nhà 5 tầng. Nhiều khi phải trải qua cả tháng trời mới khai thác được vài chục lít mật ong.

Trên trang website, Hoa Ban Food hiện có bán 2 loại mật ong rừng và mật ong nuôi. Như mật ong rừng sông Đà có giá là 590.000 đồng/chai 1 lít, 320.000 đồng/hũ 500ml. Hay mật ong ruồi có giá lên tới 1,28 triệu đồng/chai 1 lít. Mật ong nuôi thì có giá rẻ hơn như mật ong hoa nhãn bán 260.000 đồng/chai 1 lít, mật ong hoa xuyến chi là 230.000 đồng…

Theo khảo sát hiện nay, trên các mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook, Zalo... xuất hiện khá nhiều trang rao bán mật ong với mức giá dao động từ 280.000 - 350.000 đồng/lít với mật ong hoa vải. Cá biệt, một số loại mật ong có giá tới 500.000 - 600.000 đồng/lít. Thậm chí, một số người còn lấy mật ong của những hộ nuôi với số lượng lớn với giá khoảng 150.000-250.000 đồng/lít, sau đó rao bán trên mạng hoặc mang bày bán ở một số chợ với giá 500.000 - 700.000 đồng/lít với lý do là mật ong được lấy từ rừng.

Tuy nhiên, giá mật ong nhiễu loạn gây ra sự hoang mang, bất an cho người tiêu dùng. Đặc biệt là với mật ong được rao bán trên các kênh mạng xã hội, người tiêu dùng rất khó phân biệt được chất lượng. Không ít khách hàng phản ánh, sau khi mua sản phẩm về sử dụng có xuất hiện hiện tượng lạ, sủi bọt bất thường và khác biệt rõ rệt với mật ong thông thường. Từ màu sắc đến trạng thái đều dễ dàng nhận thấy sự khác biệt, mật ong thật có màu sậm hơn, chất trong suốt hơn. Chính vì vậy, nhiều người nghi vấn rằng đây có thể là loại mật ong kém chất lượng được nấu từ đường.

Anh S (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mấy ngày trước, anh mua 1 chai mật ong trị giá 700.000 đồng trên mạng, tuy nhiên khi bảo quản sử dụng được vài ngày thì mật ong bỗng nhiên mất mùi, ăn ngọt như đường và sủi bọt. Thấy bất thường, anh đành đem đổ bỏ không dám sử dụng tiếp. Khi phản ánh lại người bán thì họ đổ lỗi cho anh bảo quản không đúng cách nên không chịu trách nhiệm…