Huế: Hé lộ ông chủ Cty Newland làm trung tâm thương mại dịch vụ gần 4.000 tỷ

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương tại phường An Đông, TP Huế, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.916 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Newland làm chủ đầu tư.



Tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Đầu tư Newland được thành lập vào ngày 17/11/2010, lĩnh lực hoạt động chủ yếu gồm kinh doanh bất động sản; kinh doanh và khai thác khoáng sản; xây dựng công trình. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 148 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Newland là ông Phạm Trung Kiên.

Năm 2019, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 368 tỷ đồng lên 819 tỷ đồng. Đến năm 2021, vốn điều lệ tăng lên 2.028 tỷ đồng.

Sơ đồ thiết kế dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương. (Nguồn: Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế).

Tại Thừa Thiên- Huế, doanh nghiệp này có chi nhánh được thành lập vào ngày 4/5/2021, do ông Hoàng Quang Đạo làm người đứng đầu đơn vị. Địa chỉ chi nhánh tại Khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, TP Huế.

Trên website, Công ty Newland tự giới thiệu đã và đang thực hiện hàng loạt dự án tại tỉnh Hải Dương như khu dân cư Thanh Bình, Bạch Đằng Lakeview, khu dân cư Trần Hưng Đạo, khu dân cư Nguyễn Lương Bằng, khu dân cư Tân Phú Hưng, khu dân cư Tôn Đức Thắng, khu dân cư Lê Thanh Nghị.

Tháng 4/2020, liên danh Công ty CP đầu tư Newland và Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS được UBND tỉnh Hải Dương chỉ định thầu dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng với diện tích gần 34 ha, tổng vốn đầu tư 586,6 tỷ đồng.

Tại Bình Định, Công ty CP đầu tư Newland từng đăng ký thực hiện dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, TP Quy Nhơn. Thế nhưng, sau đó hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp này được cho là không hợp lệ.