Hội An từ chối dự án cáp treo 2.100 tỉ

Sáng 5-7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết lãnh đạo UBND TP đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam không cho phép triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Nam Hội An trên địa bàn TP.



Trước đó, ngày 2-1, Công ty CP Tập đoàn NVN (Công ty NVN, đóng tại tỉnh Quảng Nam) có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Nam Hội An trên địa bàn huyện Duy Xuyên và TP Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Hội An và Duy Xuyên báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Đến ngày 5-1, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu UBND TP Hội An, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Công ty NVN để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo ông Sơn, sau thời gian làm việc, nghiên cứu hồ sơ của doanh nghiệp, lãnh đạo UBND TP Hội An đã họp và thống nhất không cho phép triển khai dự án trên địa bàn TP vì nhiều lý do. "Hiện chúng tôi đang làm báo cáo cụ thể gửi lên UBND tỉnh" – ông Sơn nói.

Nhiều người lo ngại dự án ảnh hưởng đến không gian Hội An. Ảnh: Hà Nguyễn.

Được biết, Công ty NVN xin đầu tư dự án cáp treo dài 7 km tại khu vực Thanh Hà, Cẩm Kim (TP Hội An) vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng vốn của dự án này khoảng 2.100 tỉ đồng.

Nhiều người yêu Hội An không khỏi vui mừng, thở phào nhẹ nhỏm trước việc TP Hội An lắc đầu với dự án này. Trước đó, khi có thông tin doanh nghiệp muốn xin làm cáp treo ở TP Hội An, rất nhiều người yêu Hội An đã bày tỏ sự phản đối vì cho rằng dự án không phù hợp với không gian phố cổ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.