Hoa Hậu Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc Du lịch Ninh Vân Bay

Được biết, Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2010. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi tiết lộ cô đang phân bổ 50% tài sản trên thị trường chứng khoán.



Đồng thời, hoa hậu Việt Nam năm 2010 cũng hé lộ vai trò Giám đốc đối ngoại tại Nhựa Đồng Nai và đang nắm cổ phiếu trong hệ sinh thái công ty này như DNP, NVT, CVT và HUT.

Tân Phó Tổng giám đốc NVT - Hoa Hậu Ngọc Hân. Nàng hậu chia sẻ thêm, cô đầu tư chứng khoán từ năm 2017, có lúc lỗ và có lúc lãi; lúc lãi lớn nhất lên tới 150% và thường cắt lỗ khi thua lỗ 7-25%. Trong quá trình đầu tư, cô cũng nhận ra đầu tư chứng khoán không hề dễ dàng và bài học là "chốt lãi không bao giờ sai". Như vậy trong giới hoa hậu, ngoài nàng hậu Mai Phương Thuý là một nhà đầu tư nổi tiếng thì nay lại xuất hiện thêm hoa hậu Ngọc Hân.

Trở lại với Ninh Vân Bay, doanh nghiệp này là đơn vị sở hữu khu resort cao cấp 5 sao Six Senses Ninh Vân Bay tại Khánh Hòa. Do lỗ lớn vào năm 2015 (128 tỷ đồng) và 2017 (479 tỷ đồng), tính tới cuối năm 2021, Ninh Vân Bay lỗ lũy kế 707 tỷ đồng so với vốn điều lệ là 905 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 538 tỷ đồng.

Trên thị trường, "họ" cổ phiếu DNP trở thành hiện tượng khi đồng loạt tăng mạnh và đều có bóng dáng của đại gia Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Nhựa Đồng Nai.

Các cổ phiếu HUT, DNP, JVC, VC9 và NVT tăng mạnh trong vòng hơn 1 tuần qua. Riêng cổ phiếu NVT tăng trần 6 phiên liên tiếp lên 22.050 đồng/cp, tương ứng mức tăng 49%.