Hoa hậu Ngọc Hân và nhiều mỹ nhân Vbiz được cầu hôn đúng ngày Tình Nhân

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ chia sẻ, vào Valentine 3 năm trước, cô được người yêu Phú Đạt cầu hôn trong khung cảnh rất lãng mạn. Ngọc Hân tiết lộ, Phú Đạt không quỳ gối cầu hôn vì cho rằng việc này sến sẩm. "Ảnh không làm. Em cũng cũng thấy sến", nàng hoa hậu viết. Ngọc Hân tiết lộ, Phú Đạt từng không biết đeo nhẫn vào bên tay nào của cô. Ngọc Hân cảm động nhất trước món quà socola Phú Đạt tự tay làm. "Một sự thật sốc nữa là cho đến hôm nay - sau ba năm tôi vẫn giữ hộp socola ấy còn nguyên vẹn", người đẹp bật mí. Ngọc Hân và Phú Đạt đã làm lễ ăn hỏi vào tháng 11/2019. Valentine năm nay, Á hậu Phương Nga được cầu hôn. Nửa kia của người đẹp là diễn viên Bình An. Ban đầu, Bình An định cầu hôn Phương Nga vào Giáng sinh năm 2021. Valentine năm 2011, vợ chồng Đan Lê - Khải Anh tổ chức đám cưới. Vì vậy, các năm qua, cặp đôi vừa kỷ niệm ngày cưới vừa đón lễ Tình nhân. Mới đây, Đan Lê khoe ảnh được Khải Anh cầu hôn. 11 năm ngày cưới, Đan Lê tâm sự: "Chỉ cần bên nhau - đó là ngày Tình nhân.Vì một lẽ nào đấy, ngày cưới của họ trùng đúng vào ngày Valentine. Không hẳn chủ đích và cũng chẳng phải vì lý do đặc biệt. Nhưng họ đều nghĩ, đó quả là một ngày đáng nhớ và ý nghĩa để gắn kết cuộc đời nhau. 11 năm trôi qua, có năm lễ kỷ niệm là một bữa ăn ngon, một bộ phim hay, một chuyến đi xa, một bó hoa, một món quà giá trị, một buổi tiệc nhỏ bên gia đình … hoặc chỉ là một cuộc điện thoại với đầy nỗi nhớ. Dẫu, ngày ấy có diễn ra theo một cách đặc biệt hoặc không, dù là với ai, ở đâu, thì nhất định: họ luôn có nhau - trọn vẹn trong tâm trí. Và với họ, thế là quá đủ cho một cặp Tình nhân! Kỷ niệm 11 năm ngày cưới và rất rất nhiều mùa Valentine bên nhau - Mừng đám cưới Thép". Xem video "Ngọc Hân đàn hát cùng MC Phan Anh". Nguồn FBNV

