Hoa cưới Midu dùng trong lễ cưới riêng tư đắt cỡ nào?

Do yêu cầu từ cô dâu Midu và chú rể Minh Đạt nên mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến hôn lễ của cặp đôi tại Đà Lạt đều được bảo mật. Mới đây, một người bạn thân của Midu khoe bó hoa cưới mà cô dâu hào môn dùng trong lễ đính hôn. Ảnh: FBNV Midu chọn mẫu hoa cưới khá xinh xắn, mang tông màu trắng xanh thanh nhã. Bó hoa được kết từ ba loại hoa: linh lan, tulip trắng và hoa hạnh phúc. Ảnh: FBNV Trong đó, những nhành linh lan nhỏ xíu được cộng đồng mạng chú ý nhất. Loài hoa này nổi tiếng đắt đỏ và bảo quản rất kỳ công. Ảnh: Internet Hoa linh lan phải nhập khẩu từ nước ngoài nên muốn sở hữu trong ngày cưới phải đặt trước cả tuần. Ảnh: FlowerSight Thêm nữa, linh lan chỉ nở rộ vào khoảng tháng 5 và 6 nên không phải lúc nào cô dâu cũng được sở hữu bó hoa cưới này. Ảnh: Shopee Linh lan có hình dáng như chiếc chuông nhỏ và có mùi hương dễ chịu. Ảnh: Internet Theo bảng xếp hạng của Knowinsiders - trang phổ biến kiến thức cơ bản, thuộc tổ chức The Morning Planet Digital Media Corp, linh lan được xếp thứ 9 trong top 10 loài hoa đắt nhất thế giới, với giá từ 15 đến 50 USD mỗi bó. Ảnh: Shopee Do phải nhập khẩu nên linh lan về Việt Nam càng đắt đỏ. Một bó hoa cưới linh lan cơ bản, rẻ nhất khoảng 5 triệu đồng gồm 25 cành. Ảnh: Internet Tuy nhiên, để đạt được độ hoàn hảo của một bó hoa cưới từ linh lan, phải cần nhiều cành hơn nữa, từ 100 - 200 cành, giá vài chục triệu đồng. Ảnh: Internet Hoa linh lan đắt đỏ bởi khó kiếm, khó thu hoạch. Hoa linh lan chỉ mọc ở khu vực ôn đới, mỗi năm hoa chỉ cho thu hoạch một lần, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng một tuần. Ảnh: Internet

