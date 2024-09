Hồ sơ Tập đoàn CS Wind xây nhà máy thiết bị điện gió 200 triệu USD

Mới đây, Đồng Tâm Group và Tập đoàn CS Wind (CS WIND) (Hàn Quốc) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Đồng Tâm Group cho Tập đoàn CS Wind thuê lại đất đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 200 triệu USD.



Đây là nhà máy có công suất sản xuất thiết bị điện gió lớn trên thế giới (tính đến thời điểm lập dự án), dự kiến công suất hoạt động lên đến hàng chục ngàn đơn vị mỗi năm, cung ứng thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500 đến 4.000 tấn trên mỗi thiết bị. Đặc biệt, 100% thiết bị và phụ kiện giai đoạn đầu xuất nhập thông qua Cảng Quốc tế Long An, ước tính từ 150.000 đến 200.000 tấn/năm.

Một cơ sở của CS Wind tại châu Âu. (Ảnh: Viễn Thông).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An thông tin, trong kế hoạch phát triển của CS Wind tại Việt Nam, tỉnh Long An là địa phương thứ hai mà CS Wind lựa chọn đầu tư. Sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu, CS Wind đã quyết định hợp tác chặt chẽ với Đồng Tâm Group để đặt nhà máy trong Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, thuộc Cụm dự án Cảng Quốc tế Long An.

Theo tìm hiểu, CS Wind thành lập năm 1984 tại Hàn Quốc, là Tập đoàn hàng đầu trong ngành sản xuất tháp gió cho các máy phát điện gió lớn nhất thế giới.

Năm 2003, Tập đoàn CS Wind thành lập công ty sản xuất tháp gió đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nhà máy cốt lõi số 1 tại Đông Nam Á đã tiếp cận các thị trường châu Á, Nam Thái Bình Dương và Hoa Kỳ, nhanh chóng trở thành tập đoàn đứng top 1 trên thế giới về sản xuất tháp gió.

Hiện nay, Tập đoàn CS Wind cung cấp hơn 13.000 tháp gió cho các nhà sản xuất tua-bin gió hàng đầu thế giới như Vestas, Siemens-Gamesa, GE và Goldwind… khẳng định vị thế trong ngành năng lượng tái tạo toàn cầu.