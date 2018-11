Hồ sơ “khủng” của bà chủ loạt dự án BOT đình đám Vũ Thị Hoan

Ngày 22.11.2018, thực hiện Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 04/QĐ-KTV về tội 'vi phạm các quy định về quản lý đất đai' theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh

Theo đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ban hành một loạt các quyết định, bao gồm:

Quyết định khởi tố bị can số 09/QĐ-KTBC; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 07/L-CĐKNCT, Lệnh khám xét nơi ở số 08/L-KX đối với bị can Bùi Văn Nga;

Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-KTBC, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 06/LBBC-ĐTG, Lệnh tạm giam số 06/L-TG thời hạn 04 tháng và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc số 09, 10, 11/L-KX đối với Trần Trọng Tuấn;

Quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-KTBC, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 07/LBBC-ĐTG, Lệnh tạm giam số 07/L-TG thời hạn 04 tháng, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc số 12, 13/L-KX đối với bị can Vũ Thị Hoan.

Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng, ngày 23.11.2018, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện xong các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can: Đại tá Trần Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành (thuộc Quân chủng Hải quân) và Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh (Yên Khánh), Giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh - Hải Thành.

Vũ Thị Hoan là ai?

Vũ Thị Hoan là 1 cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian vừa qua, gắn liền với những dự án BOT đình đám như cầu Việt Trì, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bà Hoan có chị gái là bà Vũ Thị Hoa, người từng giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC, (tính đến tháng 6.2017) và là cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc", cựu thượng tá quân đội đã bị kết án 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ông Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc. Tại thời điểm bị bắt, bà Vũ Thị Hoan ngoài chức giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành còn là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, tiền thân là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh.



Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, được thành lập năm 2005, do doanh nhân 8x - Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985) làm Giám đốc.

Thời điểm hiện nay, vốn điều lệ của Yên Khánh là 1.800 tỷ đồng gồm ba cổ đông sáng lập là: bà Đinh Thị Hiên (30%), Vũ Thị Hoan (69,5%) và Đinh Thị Liên (0,5%).

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Việt Trì mới (hay còn gọi cầu Hạc Trì). Liên danh thực hiện dự án này gồm: Cienco1 - Yên Khánh - Thái Sơn. Để thực hiện dự án, Liên danh này đã lập ra Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì với vốn điều lệ 265 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên Liên danh nhà đầu tư lần lượt là Cienco1 20% (53 tỷ đồng), Yên Khánh 40% (106 tỷ đồng) và Thái Sơn 40% (106 tỷ đồng).

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng do liên danh: Tuấn Lộc – Yên Khánh - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng BMT - Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi - Công ty cổ phần Hoàng An - Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII làm chủ đầu tư. Trong đó Yên Khánh và Tuấn Lộc mỗi bên chiếm 30% vốn, 40% còn lại chia đều cho các cổ đông khác.

Ngoài ra Yên Khánh còn góp mặt ở loạt các dự án BOT khác như dự án cầu Cổ Chiên có tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20, đoạn Km 123 + 105 – Km 268 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng…

Đình đám nhất là việc Yên Khánh từng mua lại 28,28% cổ phần của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1); mua lại quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kể từ ngày đầu năm 2014 với giá hơn 2.004 tỷ đồng

Tham gia dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng gồm liên danh các nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT, Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi, Công ty cổ phần Hoàng An, Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII.

Yên Khánh cũng từng đề xuất Bộ GTVT đầu tư dự án đầu tư hoàn chỉnh quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, gồm liên danh các nhà đầu tư là Công ty cổ phần Việt Xuân Mới và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.

Thế nhưng, Yên Khánh của đại gia 8x Vũ Thị Hoan cũng dính không ít tại tiếng liên quan đến những dự án BOT như chậm tiến độ dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hay việc dây dưa thanh toán tiền mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào năm 2015 khi đã qua hạn thanh toán.