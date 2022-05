Hồ sơ Cty cổ phần đầu tư HG làm dự án Cồn Ba Xã có dấu hiệu chậm tiến độ

Tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần đầu tư HG được thành lập năm 2007, đóng trụ sở tại 47 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Thanh Nam.



Ngành nghề đăng ký hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần đầu tư HG là dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Theo thông tin trên Nhà đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư HG là pháp nhân lõi trong hệ thống HG Holdings được doanh nhân Ngô Minh Đức cùng các đồng sự thành lập từ năm 1997.

Theo giới thiệu, HG Holdings hiện nay chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch - hàng không với 4 mảng kinh doanh chính: Từ đại lý vé máy bay với HG Travel (Tổng đại lý, văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam của American Airlines, Turkish Airlines, Cambodia Angkor Air, Jeju Air, tàu điện cao tốc DB Bahn, ACP Rail International và Thomas Cook Sport, cung cấp dịch vụ cho hơn 1.000 đại lý vé máy bay và tour du lịch vào mỗi năm); 3 thương hiệu gồm 19 du thuyền, 178 phòng nghỉ thuộc Bhaya Group - công ty du thuyền lớn nhất tại Hạ Long, đón tiếp hơn 70.000 lượt khách du lịch mỗi năm với Bhaya Classic, The Au Co, Legend Halong; Lang Co Beach Resort có 124 phòng nghỉ và ứng dụng OTA (Online travel agency) Gotadi.

Ngoài ra, HG Holdings còn nhiều đơn vị thành viên, như Công ty TNHH DV hàng không Hương Giang, Công ty TNHH MTV Lữ hành HG Sài Gòn, CTCP Lữ hành HG Việt Nam, Công ty TNHH Du thuyền Bhaya…

Tổng quan dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã (Ảnh: Intenet).

Trở lại với dự án Cồn Ba Xã , thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương này vừa có văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án này.

Theo đó, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 phía doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về pháp lý, đất đai, xây dựng. Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2023 sẽ triển khai thi công và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Công ty cổ phần đầu tư HG có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung tại các Quyết định về chủ trương đầu tư đối với dự án, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký hoạt động của dự án. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án…

Được biết, dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã do Công ty cổ phần đầu tư HG làm chủ góp vốn đầu tư và Công ty CP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam tư vấn lập quy hoạch. Dự án này nằm trong mạng lưới hệ thống chuỗi du lịch sinh thái xanh sông nước Thu Bồn, Cổ Cò, Đế Võng và Rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh ).

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 5,19 ha gồm 0,91 ha trên đất liền và 4,28 ha trên cồn. Trong đó, mật độ thiết kế xây dựng gộp toàn khu 23,25%, tầng cao thiết kế xây dựng tối đa 02 tầng, thông số sử dụng đất 0,19 lần .

Tại quy hoạch dự án, toàn khu quy hoạch phân thành 2 khu chức năng chính. Đối với khu vực đất liền sẽ có nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, khu đón tiếp, không gian sinh hoạt cộng đồng, văn phòng quản lý và các dịch vụ phụ trợ, khu kỹ thuật và các hạng mục giao thông, cây xanh cảnh quan.

Mục tiêu của dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã sẽ góp thêm phần tăng trưởng du lịch sinh thái xanh sông nước để vừa tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cho địa phương, vừa góp thêm phần bảo tồn, phát huy, tiếp thị những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh sắc đặc trưng của vùng sông nước Xứ Quảng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa có động thái triển khai dự án dù mức thời gian thi công được ấn định từ tháng 3/2021.