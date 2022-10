Hãi hùng loạt ngôi nhà bị sụt lún, đổ sập tại đồi Tên Lửa

Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, gần 2 tháng nay, do nhà cửa bị sụt lún, sạt lở, cuộc sống của nhiều hộ dân đồi Tên Lửa (tổ 6, khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), khu vực nằm gần mỏ khai thác sét của Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Khu vực này có khoảng 15 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều ngôi nhà nằm sát ranh giới khu khai thác đất bị sập toàn bộ phần sân và tường nhà bị nứt, trượt nghiêng về phía mỏ đất. Các ngôi nhà 4 tầng nằm cách xa mỏ đất cũng bị xuất hiện tình trạng nứt tường, sân và nguy cơ đổ sập. (Ảnh: TTXVN). Nhiều ngôi nhà xung quanh mỏ đất sét bị đổ sập, trượt nghiêng. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Tình trạng sụt lún tại khu vực nhà ở của 15 hộ dân trên đồi Tên Lửa xuất hiện từ năm 2021 và đỉnh điểm là đợt mưa bão cuối tháng 8/2022. (Ảnh: Zing). Những căn nhà bị sụt lún, nứt tường nghiêm trọng, kết cấu công trình bị phá vỡ. (Ảnh: VOV). Toàn bộ phần sân và tường nhà bị nứt, trượt nghiêng về phía mỏ đất. (Ảnh: Zing). Nhìn từ trên cao, một phần của ngôi nhà ở vị trí gần mỏ đất sét bị sập hoàn toàn, kéo đổ cả bếp và công trình phụ. Phần sân phía trước cũng bị nứt toác. (Ảnh: Zing). Ngày 25/8/2022, UBND TP Hạ Long đã tổ chức kiểm tra thực địa lần thứ 2 và nghe báo cáo vụ việc sạt lở đất tại khu vực đồi Tên Lửa và thống nhất phương án xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn tại khu vực. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Sau khi kiểm tra thực địa, UBND TP Hạ Long đã giao UBND phường Giếng Đáy chủ trì và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng; di dời người và tài sản trong khu vực bị ảnh hưởng; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho các hộ dân như hỗ trợ tìm địa điểm cư trú, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ tiền thuê nhà; căng dây bảo vệ phạm vi ảnh hưởng, cử người tuần tra, cắm biển cảnh báo không để người dân vào khu vực nguy hiểm. (Ảnh: VOV). Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Nhã - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết sau khi đơn vị tư vấn có đánh giá nguyên nhân gây sạt lở do quá trình khai thác đất sét thì trách nhiệm sẽ thuộc về doanh nghiệp quản lý mỏ đất này. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Theo Phó Chủ tịch TP Hạ Long, với khu vực nguy hiểm, người dân không ở lại được sẽ bồi thường và di dân, với khu vực ổn định sẽ tái định cư tại chỗ. Toàn bộ chi phí tái định cư hay bồi thường thiệt hại cho các hộ dân đều gắn trách nhiệm của doanh nghiệp vì khu vực này thuộc phạm vi khai thác của doanh nghiệp. (Ảnh: Zing). Về phía Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy, ngày 26/8/2022, sau khi có phương án hỗ trợ di chuyển và thuê nhà ở tạm, Công ty đã chuyển gần 460 triệu đồng cho UBND phường Giếng Đáy để chi trả tiền thuê nhà và hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi ở an toàn. Đồng thời, ký hợp đồng với Viện Địa kỹ thuật và Công trình, đơn vị tư vấn độc lập, có chức năng kiểm định để đánh giá mức độ sạt lở, nguyên nhân gây sạt lở. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Dự kiến ngày 30/10, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc đánh giá nguyên nhân gây sụt lún nhà của 15 hộ dân sinh sống tại khu vực đồi Tên Lửa. (Ảnh: VOV).

