Hé lộ nữ tỷ phú giàu nhất mọi thời đại nhưng vô cùng keo kiệt

Hetty Green sinh năm 1834 là người phụ nữ duy nhất trong 200 năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ thành đạt trong thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt ở Phố Wall. Bà từng sở hữu tài sản 4,5 tỷ USD (ngang giá vào năm 2016), được cho là nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đương thời. Hetty Green, tên khai sinh là Henrietta Howland Robinson (1834 - 1916) sinh ra và lớn lên trong một gia đình thương gia giàu có ở New Bedford, Massachusetts. Lên 2 tuổi, do mẹ ốm yếu nên việc chăm sóc con gái dồn cả cho người bố và ông nội. Họ đã dạy dỗ Hetty cách quản lý tiền bạc khôn ngoan ngay từ nhỏ. Mỗi buổi tối thay vì đọc những câu chuyện đêm khuya cho con gái, họ đọc những bản tin thị trường chứng khoán cho Hetty nghe. 8 tuổi cô bé Hetty đã có tài khoản ngân hàng đầu tiên. Năm 13 tuổi cô biết làm toàn bộ sổ sách kế toán cho công ty gia đình. Năm 25 tuổi, người mẹ tội nghiệp của bà qua đời, Hetty theo cha đến New York. Năm 1865, cha và dì ruột của Hetty lại qua đời để lại cho cô gái trẻ một số tài khoản khổng lồ lên tới 7,5 triệu USD. Không nghĩ đến việc tiêu pha cho bản thân, ngay lập tức, Hetty đã lên kế hoạch đầu tư số tiền sẵn có vào thị trường chứng khoán phố Wall, bất động sản, các công ty xe lửa,… với tham vọng sẽ giàu và giàu có hơn nữa. Với phương châm “mua rẻ, bán đắt”, Hetty đã nhanh chóng thành công trên cả thị trường chứng khoán, bất động sản, kinh doanh và trái phiếu. Sau "Ngày thứ 5 đen tối" - 18/9/1873 - ngày khi thị trường chứng khoán New York đổ vỡ. Điều đầu tiên bà làm là dùng hết tài sản để mua tất cả cổ phiếu đang rớt giá chóng mặt, trong khi những doanh nhân khác bán tháo để tránh lỗ vốn. Chỉ ngày hôm sau, cổ phiếu phục hồi lại như cũ và bà đã có một khoản tiền khổng lồ trong ví. Từ đây, tài sản của nữ đại gia lên tới 100 triệu USD (khoảng 2.080 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện tại) cùng hơn 6.000 công trình rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên thành công trên phố Wall, và sau đó cũng không mấy ai có thể đạt được những kỳ tích như Hetty đã tạo ra. Kiếm được hàng trăm triệu đô nhưng Hetty lại vô cùng keo kiệt. Bất kể là đông hay hè, bà không bao giờ sử dụng nước nóng, đến đồ lót phải chờ cho chúng mòn chỉ mới bấm bụng mua mới. Năm 1885, khi chồng bị phá sản vì công việc kinh doanh thất bại, bà đã nhanh chóng đệ đơn ly dị vì không muốn chịu chung trách nhiệm với các món nợ của ông. Mắc chứng thoát vị đĩa đệm bị cơn đau hoành hành liên tục nhưng Hetty quyết tâm không đi chữa bệnh. Sau khi ly hôn, Hetty chuyển đến sống cùng con gái. Cả hai cắt đứt liên lạc với họ hàng vì sợ họ sẽ dòm ngó đến gia tài của bà. Mỗi bữa ăn, 2 mẹ con Hetty chỉ tiêu tốn 15 xu, chấp nhận uống sữa lạnh để tiết kiệm chi phí khí đốt. Mỗi khi tìm được ngôi nhà giá rẻ hơn, bà lập tức chuyển đi, không ngại cuộc sống rày đây mai đó, một phần vì sợ báo chí và bọn trộm cắp. Còn cậu con trai Ned thì trở thành nạn nhân bi thảm của mẹ. Ở tuổi thiếu niên, Ned bị xe trượt tuyết cán phải chân. Người mẹ giàu có đã không cho con đi chữa chạy ở bệnh viện tốt nhất mà đưa cậu bé đến một bệnh viện miễn phí dành cho người nghèo để đỡ tốn tiền. Chính vì thế, Hetty được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là tỷ phú kiệt xỉ nhất mọi thời đại. Sau khi mất bà để lại gia tài trị giá khoảng 100-200 triệu USD, (khoảng 2,3-4,6 tỷ USD vào năm 2019). Nếu thông tin này là chính xác, bà có thể được coi là nữ tỷ phú giàu nhất mọi thời đại. Video: Kanye West tranh cử tổng thống, tỷ phú Tesla ủng hộ. Nguồn: VTC Now.

