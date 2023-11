Hé lộ người em gái kín tiếng của đại gia Dũng “lò vôi“

Doanh nhân Huỳnh Thị Kim Cúc được biết đến là em gái đại gia Dũng "lò vôi''. Bà sinh năm 1964 tại Bình Định.

Được biết, em gái đại gia Dũng "lò vôi" là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thanh Lễ (trụ sở tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh mới nhất, bà Huỳnh Thị Kim Cúc chỉ nắm giữ 10% vốn của Công ty Thanh Lễ, cơ cấu cổ đông còn lại gồm: Ông Huỳnh Thanh Lễ 30%; ông Nguyễn Huỳnh Mẫn Tài 30%; bà Nguyễn Huỳnh Trà My 30%.

Đại gia Dũng lò vôi. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị

Công ty TNHH Thanh Lễ chính thức hoạt động từ năm 1995, với đội ngũ nhân viên lúc đó khoảng 60 người, ngành nghề kinh doanh chính là vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.

Năm 2003, công ty Thành Lễ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và giáo dục đặc biệt là giáo dục mầm non khi cho khai trương trường tư thục mẫu giáo Trà My 1 tại số 43 đường Ngô Quyền, phường Phú Cường.

Ba năm sau đó, công ty tiếp tục đầu tư thêm hai trường mẫu giáo là Trà My 2 trên đường số 32 Huỳnh Văn Lũy và Trà My 3 nằm trên đường số 13 Bạch Đằng, phường Phú Cường. Năm 2007, hai cơ sở trên chính thức đi vào hoạt động và trở thành chuỗi Trường mẫu giáo Trà My như hiện tại.

Tháng 3/2023, công ty Thành Lễ của em gái đại gia Huỳnh Uy Dũng một lần nữa nổi lên khi đề xuất lập dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp The Mira tại TP Đà Lạt. Dự án được công ty đề xuất toạ lạc tại số 7 Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt, có diện tích đất 4.030m2. Ngoài các chức năng như khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê... doanh nghiệp dự kiến còn bố trí bãi đáp trực thăng phục vụ nhu cầu du lịch, y tế và cứu nạn.

Ngoài Công ty Thanh Lễ, bà Huỳnh Thị Kim Cúc còn là đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn The Mira. Bà Cúc đồng thời làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An cư Thịnh Vượng.