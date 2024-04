Hậu ly hôn, cuộc sống của vợ cũ tỷ phú Bill Gates thế nào?

Tháng 5/2021, tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố "đường ai nấy đi". Họ ly hôn sau 27 năm chung sống và có với nhau 3 người con. Ảnh: The Indian Express 3 năm sau khi ly hôn, cả Bill Gates và Melinda đều đã tìm được tình mới. Theo TMZ, bà Melinda bí mật hẹn hò với một cựu phóng viên Fox News tên là Jon Du Pre từ năm 2022. Ảnh: People Mới đây, bà Melinda xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón đặc biệt làm dấy lên đồn đoán rằng vợ cũ Bill Gtaes đã tìm thấy hạnh phúc mới sau khi ly hôn. Ảnh: Daily Mail Tuy nhiên, người đại diện của bà Melinda tiết lộ với tờ tin tức New York Post (Mỹ) rằng bà đã chia tay với ông Jon được một thời gian. Ảnh: Getty Chiếc nhẫn bà đeo trên tay chỉ đơn giản là một món đồ trang sức mà bà yêu thích, ngoài ra, không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Ảnh: Page Six Gần đây nhất, bà Melinda và cô con gái Phoebe Gates cùng xuất hiện trong một clip "hát nhép" vui nhộn trên nền nhạc là ca khúc mới Fortnight của Taylor Swift. Ảnh: Page Six Album mới của Taylor Swift có nhiều ca khúc xoay quanh mối quan hệ đổ vỡ. Đề tài này khá gần gũi với bà Melinda bởi bà cũng đã chia tay bạn trai Jon Du Pre. Ảnh: BI Hiện tại, bà Melinda sở hữu khối tài sản vào khoảng 11,1 tỷ USD (theo Forbes). Ông Bill Gates là tỷ phú giàu thứ 9 thế giới với khối tài sản 128,8 tỷ USD. Ảnh: Getty Đầu năm nay, ông Bill Gates và bà Melinda đã âm thầm chia nốt những tài sản chung là các dịch vụ cá nhân từng phục vụ cho cuộc sống chung của gia đình họ, chẳng hạn như máy bay riêng hay gói dịch vụ an ninh. Ảnh: BI Bà Melinda vẫn tiếp tục cuộc sống giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ thông tin về các kế hoạch từ thiện, vì cộng đồng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người da màu. Ảnh: BI

