Hàng Tết năm nay có thực sự khan hiếm, giá tăng đột biến?

Ngày 8/12, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đã triển khai với lượng tăng khoảng 10-12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống/thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường...

Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá các mặt hàng thiết yếu năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Đặc biệt, người dân bắt đầu "mạnh tay" với việc chi tiêu cho mua sắm Tết, ước nhu cầu sẽ tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Liêm, Giám đốc Saigon Co.op miền Bắc (đơn vị quản lý chuỗi Co.op Mart) cho biết, đơn vị này đã lên kế hoạch làm việc với nhiều nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ổn định. Dự kiến nguồn hàng tăng 10-15% được tập trung tại bảy kho trung tâm với tổng giá trị hàng hóa tồn kho là 10.000 tỷ đồng.

Hệ thống Co.op Mart cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi và kích cầu mua sắm trên cơ sở phối hợp nhà cung cấp để có giá tốt, kích cầu mua sắm cuối năm cho người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc thường trực WinCommerce (quản lý chuỗi Winmart) cho biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường, Winmart đã mở rộng hệ thống ra khu vực nông thôn, có giải pháp để vận chuyển và các hoạt động logistics, giao hàng tập trung để giảm giá thành., đã làm việc với hơn 300 nhà cung cấp để tăng sản lượng nguồn hàng, thực hiện các chương trình bình ổn giá, đảm bảo cung ứng hàng hóa trên toàn hệ thống.

Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc điều hành chuỗi bán lẻ BigC&Go cho biết, đơn vị sẽ tập trung nguồn hàng đa dạng với mức tăng trưởng cao so với năm ngoái với trên 20%. Trong đó, hàng hóa mang tính chất mùa vụ Tết sẽ tăng 20-30%.

Về hàng tết và giá cả, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam thông tin, các đơn vị bán lẻ đã lên kế hoạch cho hàng Tết từ cách đây ba tháng, đồng thời cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, giá cả tăng đột biến.