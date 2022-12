Sự thật về chân gà Đông Tảo tiền triệu “cháy hàng” mùa World Cup

Từng là đặc sản tiến vua một thời, ngày nay gà Đông Tảo được giới nhà giàu lùng mua với giá vài chục triệu đồng vào dịp Tết. Ảnh: Dienmayxanh Thời gian gần đây, vào mùa World Cup, nhu cầu tiêu thụ chân gà Đông Tảo tăng cao nên thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh: Facebook Trên thị trường, chân gà Đông Tảo được bán với giá từ 370.000 - 1,3 triệu đồng/kg, tuỳ loại chân to, nhỏ khác nhau. Ảnh: Facebook Cụ thể, chân gà loại 8 - 9 chiếc/kg giá 370.000 đồng/kg, loại 6 chiếc/kg giá 420.000 đồng/kg, Đặc biệt, chân gà Đông Tảo to nhất 2-3 chiếc/kg thuộc hàng hiếm, giá lên tới 1,350 triệu đồng/kg. Ảnh: Infonet Bình thường, chân gà Đông Tảo loại to được nhiều khách hàng săn đón. Đợt này đúng mùa World Cup nên nhu cầu càng tăng cao. Ảnh: Facebook Khách hàng chỉ cần chậm chân sẽ khó mua được. Vì thế, nhiều khách phải đặt trước nhiều ngày mới có hàng. Ảnh: Facebook Theo người bán, mỗi con gà chỉ có 2 chân số lượng không nhiều. Cuối năm, đám hiếu - hỷ nhiều nên mới nhiều chân để thu gom. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, chủ yếu vẫn làm loại chân gà vừa và nhỏ. Loại chân to 2 - 3 chiếc/kg rất hiếm. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, chia sẻ trên Arttimes, một người buôn chân Đông Tảo nhiều năm cho rằng, những chiếc chân gà Đông Tảo khổng lồ có thể là từ gà chết hoặc gà bị bệnh. Ảnh: Facebook Bởi, gà Đông Tảo Chân to thường quý hiếm và có giá trị cao nên không dễ gì người mua lại cắt chân để bán riêng. Ảnh: Facebook Gà Đông Tảo thường dễ mắc bệnh vào những tháng cuối năm. Do đó, các trại nuôi gà sẽ cắt chân gà bán với mong muốn thu lại lợi nhuận. Ảnh: Facebook Vì thế, người tiêu dùng nên chọn địa chỉ mua hàng uy tín và nên chọn loại chân vừa, giá cả phải chăng lại đảm bảo chất lượng. Ảnh: Facebook Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24



