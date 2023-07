Hai yếu tố giúp kinh tế Việt Nam phục hồi cuối năm 2023

Kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng tốc độ phục hồi trong nửa cuối 2023



Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 2/2023 đạt 4,1% so cùng kỳ, tăng nhẹ từ mức 3,3% trong quý 1/2023.

Về ba trụ cột chính của nền kinh tế, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,5% so cùng kỳ, trong khi lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp lần lượt tăng 6,1% và 3,2% sso cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3,7% so cùng kỳ, mức thấp thứ hai trong giai đoạn 2011-2023. Các yếu tố chính cản trở tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 bao gồm đơn hàng xuất khẩu giảm, lãi suất cho vay cao và thị trường bất động sản trì trệ.

Kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng tốc độ phục hồi trong 6 tháng cuối năm

Trong bối cảnh đó, VNDirect kỳ vọng GDP Việt Nam tăng 7,1% so cùng kỳ (+/-0,3 điểm %) trong nửa cuối năm 2023 (so với +3,7% so cùng kỳ trong nửa đầu năm), qua đó nâng tốc độ tăng trưởng cả năm lên 5,5% so cùng kỳ (+/-0,2 điểm %).

VNDirect kỳ vọng nền kinh tế sẽ duy trì đà phục hồi trong năm tới, đồng thời dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,9% (+/-0,3 điểm %) trong năm 2024.

Các yếu tố hỗ trợ là: (1) Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng để hỗ trợ tăng trưởng, (2) Lãi suất cho vay giảm giúp kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân và (3) Đơn hàng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có khả năng phục hồi rõ nét kể từ Q4/23.

Xuất khẩu có thể phục hồi đáng kể từ quý 4/2023, lãi suất duy trì đà giảm

VNDirect kỳ vọng xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi đáng kể từ quý 4/2023 do (1) lượng hàng tồn kho tại các nước phát triển giảm sẽ kích thích nhu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, (2) chu kỳ thay thế smartphone cũ bằng smartphone mới là khoảng 2 năm, từ đó thúc đẩy xuất khẩu smartphone của Việt Nam kể từ quý 4/2023, (3) Nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ hơn sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

VNDirect dự báo lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm xuống 6,0- 6,2%/năm vào cuối năm 2023 do: (1) tác động từ 4 đợt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), (2) nhu cầu tín dụng yếu do tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm, (3) Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế và (4) NHNN vẫn còn dư địa để nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.