Hải sản đắt đỏ chỉ ở nhà hàng hạ giá bán đầy chợ, "đỏ mắt" tìm người mua

Dịch bệnh Covid-19 khiến hàng loạt nhà hàng, khách sạn tạm ngừng hoạt động, kéo theo đó là sự sụp đổ của nhiều ngành nghề liên quan. Tại Sa Pa, nhiều người nuôi cá hồi như "ngồi trên đống lửa" vì không tìm được đầu ra cho lứa sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch. Theo Dân Việt, trước đây, người nuôi cá hồi chưa bao giờ phải bán lẻ. Thương lái họ đến từng hộ nuôi, thu mua với số lượng lớn với giá từ 240.000-250.000 đồng/kg. Thế nhưng, từ ra Tết, tình hình dịch bệnh phức tạp khiến cho người nuôi cá hồi lao đao do vì không có khách mua. Thậm chí, có chủ trang trại phải bán cá hồi với giá 180.000 đồng/kg. Trên chợ mạng, nhiều người bán online gom mua và kêu gọi giải cứu cá hồi với mức giá khá rẻ, chỉ từ 200.000 đồng cho tới chưa đầy 300.000 đồng/kg. Cá hồi Sa Pa có thể còn nguyên con hoặc đã được hỗ trợ làm sạch, đóng túi hút chân không. Vốn không phải mặt hàng bình dân song nhiều ngày nay, tôm hùm xanh và tôm hùm baby được các tiểu thương tại Hà Nội nhập về bán với giá khá rẻ. Cụ thể, mức giá của tôm hùm xanh tươi sống dao động từ 530.000 – 650.000 đồng/kg, giảm tới 230.000 – 300.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng. Với giá bán này, tôm hùm đang rẻ hơn 40.000 - 80.000 đồng/kg so với thời điểm được kêu gọi giải cứu cách đây không lâu khi nhiều doanh nghiệp cam kết bán không lợi nhuận, hỗ trợ bà con nuôi tôm tiêu thụ hàng hóa ùn ứ vì Covid-19. Ngoài ra, một số hải sản khác tại các chợ dân sinh cũng giảm khoảng 50% so với trước. Chẳng hạn, bạch tuộc lớn giảm còn 370.000 đồng/kg, sò dương 220.000 đồng/kg, ốc hương biển loại lớn 550.000 đồng/kg, cá mú 300.000 đồng/kg, ghẹ 390.000 đồng/kg, cá tầm 270.000 đồng/kg, sò huyết 300.000 đồng/kg...Nguồn ảnh: Facebook Video: Tôm hùm rớt giá kỷ lục. Nguồn: VTC16.

