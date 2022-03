Hà Nội: Xôn xao clip lộn xộn mua bán kit test nhanh COVID-19

Lộn xộn giao nhận hàng



Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tranh chấp mua, bán kit test nhanh COVID-19 giữa các doanh nghiệp thiết bị y tế ngay tại khu vực Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Cụ thể, ngày 15/3, tài khoản Facebook có tên T.H chia sẻ lên trang cá nhân hai đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm người, đang vô cùng tức giận, tập trung trước cửa một khu nhà được cho là kho hàng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiết bị y tế Mai Gia ghi địa chỉ lô 20-22, khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội).

Nhiều người tập trung đến trước kho hàng của Công ty Mai Gia, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để đòi hàng. Ông Mai Văn Quế (người đội mũ) cũng xuất hiện tại khu vực này.

Theo thông tin đăng tải, do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiết bị y tế Mai Gia (gọi tắt Công ty Mai Gia) chậm trả hàng nên một số đối tác đã tìm đến kho hàng yêu cầu doanh nghiệp này giao kit test nhanh COVID-19. Tình trạng tập trung đông người, rất lộn xộn, gây ảnh hưởng, mất an ninh khu vực.

Liên hệ với ông Nguyễn Tăng Hòa, người đăng tải clip trên, ông cho biết: Sự việc trên diễn ra giữa Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiết bị y tế Mai Gia và một số đối tác mua kit test nhanh của đơn vị này. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh (gọi tắ Công ty An Sinh) do ông Hòa làm đại diện pháp luật cũng tham gia mua bán kit test nhanh với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiết bị y tế Mai Gia và cũng gặp tình trạng mập mờ.

“Chiều 11/3, chúng tôi nhận được thông báo qua Zalo của Công ty Mai Gia về việc giao hàng kit test nhanh COVID-19. Thông báo này không phù hợp với thỏa thuận trước đó của hai bên, tuy nhiên chúng tôi vẫn cử nhân viên xuống kho hàng của Công ty Mai Gia để xác nhận lại số lượng, chất lượng hàng hóa. Sau đó thì xảy ra vụ việc như đã đăng tải trên mạng xã hội”.

Cũng theo ông Hòa, khi đến địa chỉ tại khu đô thị Văn Quán, nhân viên của Công ty An Sinh đã bắt gặp người của một số đơn vị khác cũng có giao dịch với Công ty Mai Gia và Công ty Y tế Thăng Long. Tất cả đều đang trong quá trình “tìm hàng” của 2 công ty này. Sau đó, cán bộ và nhân viên Công ty An Sinh đã quay về “tay trắng”.

Bên trong khu vực chứa hàng kit test nhanh COVID-19 nhãn hiệu Wondfo của Công ty Mai Gia.

Có hay không việc nhập nhèm mua bán kit test để nâng thổi giá giữa lúc dịch nóng bỏng?

Đại diện Công ty An Sinh - ông Nguyễn Tăng Hòa, cho biết thêm, từ ngày 23/2/2022, nhân viên của công ty đã liên hệ với bộ phận kinh doanh của Mai Gia để thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa là kit test nhanh COVID-19 của hãng Wondfo. Đến ngày 24/02/2022, Công ty An Sinh và Công ty Mai Gia thống nhất thỏa về việc giao dịch trên với tổng giá trị thỏa thuận là 3,6 tỷ đồng. Sau khi các bên đạt được thỏa thuận, Công ty An Sinh đã chuyển cho công ty Mai Gia số tiền 1,8 tỷ đồng.

“Khi thỏa thuận mua bán, Công ty Mai Gia đã thông báo về thời gian giao hàng của hãng là từ ngày 1/3/2022 đến ngày 5/3/2022. Do vậy, ngay trong ngày 24/2/2022, Công ty An Sinh thực hiện số tiền đặt cọc là 1,8 tỷ đồng, tương ứng với 50% giá trị hàng hóa, số tiền này sẽ được tự động chuyển thành tiền thanh tóa tiền mua hàng của Công ty An Sinh sau khi hai bên chính thức ký hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực. Công ty An Sinh sẽ thực hiện thanh toán nốt số tiền còn lại là 1,8 tỷ đồng sau khi nhận được thông báo giao hàng từ phía Mai Gia. Tuy nhiên, đơn vị này lấy nhiều lý do liên tục chậm trễ trong việc giao hàng khiến không chỉ An Sinh mà nhiều doanh nghiệp khác là đối tác bị thiệt hại và vô cùng bức xúc…”, đại diện Công ty An Sinh phản ánh.

Công ty An Sinh đã chuyển tiền cọc cho Công ty Mai Gia.

Bên cạnh đó, đại diện công ty An Sinh cũng cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ tính pháp lý của Công ty Mai Gia và mối liên hệ giữa doanh nghiệp này và Công ty Y tế Thăng Long do ông Mai Văn Quế làm chủ. Qua đó để làm rõ có hay không việc doanh nghiệp thực hiện “chiêu trò” để nâng thổi giá kit test?

“Thực tế các giao dịch mua bán, thỏa thuận giá thầu hết đều thông qua ông Mai Văn Quế (Giám đốc của Công ty Y tế Thăng Long). Chúng tôi cũng đã có thỏa thuận giao dịch với Công ty Mai Gia từ ngày 24/2/2022. Tuy nhiên, Công ty Mai Gia đã nhiều lần chậm giao hàng, cố tình lần lữa, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ giao dịch hàng hóa dù phía chúng tôi đã chuyển tiền theo thỏa thuận trước đó”.

Đại diện Công ty An Sinh cho biết thêm, dù đã quá thời hạn giao hàng nhưng công ty này không hề nhận được bất cứ thông báo nào từ Công ty Mai Gia. Sau đó, cá nhân ông Hòa cũng như nhân viên Công ty An Sinh đã nhiều lần liên hệ với nhân viên cũng như lãnh đạo Công ty Mai Gia nhưng cũng chỉ nhận được những lời hứa hẹn “xuông”. Không chỉ thế, phía Công ty Mai Gia còn liên tục yêu cầu Công ty An Sinh thanh toán số tiền còn lại.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Công ty An Sinh đã yêu cầu Công ty Mai Gia hủy hợp đồng, hoàn trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng mà Công ty Mai Gia đã nhận từ An Sinh. Và ngay sau đó, cán bộ nhân viên của công ty An Sinh không thể liên lạc được với ông Mai Hùng Vĩ - Đại diện pháp lý Công ty Mai Gia, cũng như ông Mai Văn Quế.

“Thời điểm hiện tại, việc chậm giao hàng của công ty Mai Gia đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, phát triển của chúng tôi. Toàn bộ đơn đặt hàng kit test nhanh của chúng tôi đều đã bị hủy, chúng tôi đã trả lại tiền cọc cho đối tác, thậm chí là phải đền bù hợp đồng. Việc này đặc biệt nghiêm trọng vì làm mất uy tín làm ăn với các đối tác”, đại diện Công ty An Sinh bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 01/03/2022, Công ty Mai Gia đã thay đổi người đại diện theo pháp luật, từ ông Mai Hùng Vĩ sang ông Bùi Chí Hiếu (sinh năm 2001). Liệu rằng 2 doanh nghiệp Công ty Y tế Thăng Long và Công ty Mai Gia có mối liên hệ thế nào trong việc mua bán kit test COVID-19 và việc này có ảnh hưởng hay liên quan gì đến vấn đề giá cả kit test thời gian qua?

Trước những phản ánh trên, PV đã nhiều lần liên hệ với cả ông Mai Hùng Vĩ và ông Mai Văn Quế nhưng đều không thể vì điện thoại của cả 2 liên tục trong tình trạng không liên lạc được.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin về vụ việc.