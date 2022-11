Hà Nội thu hồi hàng loạt dự án đất vàng “ngâm” hàng chục năm

Đây là những dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật để tạo sự đồng thuận, giám sát của Nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Dự án đất vàng 69 Nguyễn Du bị thu hồi - Ảnh: laodong.vn

Trong số 23 dự án này khá nhiều dự án có vị trí đắc địa của Thủ đô Hà Nội.

Đơn cử như dự án Trụ sở giao dịch và khách sạn diện tích 1.901m2 tại số 6 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, Đống Đa; Dự án Nam Đàn Plaza với diện tích 9.584m2 tại Mỹ Đình 1 do Công ty CP địa ốc Dầu khí Viễn thông làm chủ đầu tư; Dự án cải tạo xây dựng Tòa nhà văn phòng 69 Nguyễn Du 596,7m2 tại ngay số 69 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng do Công ty CP đầu tư và khoáng sản Hợp Thành làm chủ đầu tư.

Dự án trụ sở làm việc ngay Số 150, ngõ 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp làm chủ đầu tư; Tổ hợp công trình công cộng, chung cư cao tầng tại số 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, chủ đầu tư là Hợp tác xã Công nghiệp Thăng Long.

Hay như dự án Khu dịch vụ đào tạo nhân sự cấp cao Phú Hòa và văn phòng làm việc diện tích 2.235m2 tại phường Mễ Trì do Công ty CP thương mại dịch vụ và đầu tư Phú Hòa làm chủ đầu tư cũng thuộc trường hợp bị thu hồi.

Ngoài ra, còn có nhiều dự án ở các quận, huyện khác cũng bị thu hồi như: Dự án Xây dựng khu biệt thự nhà vườn tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất do Công ty CP An Lạc làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng biệt thự nhà vườn do Công ty Xây dựng Trường Giang làm chủ đầu tư; Dự án biệt thự nhà vườn, chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại quốc tế Như Thành.

Dự án khu đô thị mới Vinalines tại xã Đại Thịnh - Thanh Lâm - Tráng Việt, Công ty CP Bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư; Khu đô thị mới Prime Group - Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại xã Đại Thịnh, chủ đầu tư là Công ty CP Prime Group; Dự án khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị mới BMC tại xã Đại Thịnh, chủ đầu tư là Công ty Vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại; Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông (xã Tiến Xuân), Công ty CP Licogi 13 - nền móng xây dựng làm chủ đầu tư; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự Sunny light (xã Yên Bình), chủ đầu tư là Công ty CP Ánh Dương.

Dự án xây dựng trường đại học tại địa bàn huyện Thạch Thất, trường Đại học Hòa Bình làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở cho cán bộ giáo viên, do trường Đại học Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Thành phố Hà Nội bãi bỏ các quyết định giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trước đó đối với các dự án này.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết “thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, xử lý, bổ sung danh sách để đăng công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm theo quy định của pháp luật”.