Hà Nội: Quận Tây Hồ diễn tập PCCC nhà cao tầng

Buổi diễn tập có sự tham gia của đại diện Công an thành phố Hà Nội, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và đại diện 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và tổ dân phố trên địa bàn. Theo tình huống giả định, khoảng 9h05 tại căn hộ 703 tòa nhà 6th Element ở phường Xuân La (quận Tây Hồ) xảy ra cháy. Do lỗi hệ thống điện chập cháy vào các vật dụng dễ cháy, sau đó cháy toàn bộ và lan sang các vật dụng bên cạnh. Do chất cháy tại khu vực chủ yếu là vải, giấy và trong môi trường kín nên đám cháy phát triển nhanh chóng, mạnh và lan ra các khu vực lân cận. Vận tốc cháy khoảng 1,2m/phút. Ngay khi xảy ra vụ việc, bảo vệ toà nhà đã thông báo vị trí cháy yêu cầu người dân khẩn trương thoát nạn. Hướng lan truyền của ngọn lửa ra các hướng xung quanh, đám cháy phát triển theo hình tròn tại khu vực tầng 7, khói bị quạt gió đẩy lên nên khó phân biệt điểm cháy gây khó khăn cho lực lương chữa cháy. Thời điểm cháy có 5 người đang măc kẹt trong căn hộ tầng 7 ra tín hiệu kêu cứu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ khẩn trương điều động xe máy chữa cháy và lực lượng có mặt hướng dẫn người dân sơ tán và tiếp cận ban đầu vị trí cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân đang mắc kẹt ở tầng 7 của tòa nhà bằng xe thang trong tình huống giả định. Tình huống giả định giải cứu người dân mắc kẹt trên tầng 7 của tòa nhà ra khỏi đám cháy. Nạn nhân mắc kẹt được giải cứu an toàn khỏi đám cháy... ... nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa ra xe cứu thương. Công an quận Tây Hồ cũng điều động 1 kíp 3 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường sử dụng lăng dây dòng từ tầng 7 xuống đất ứng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Nạn nhân bị mắc kẹt được giải cứu theo đường dây. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ, trực tiếp có mặt tại căn hộ có người mắc kẹt nắm tình hình, chỉ huy chữa cháy và thực hiện các thao tác đu dây làm mẫu để đưa người dân xuống đất an toàn. Nhờ đồng bộ các giải pháp, khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Video: Diễn tập cứu người thoát khỏi đám cháy trong tòa nhà cao tầng.

