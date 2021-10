Hà Nội: Nhà hàng ở TTTM đông nghịt khách sau khi được mở lại

Tối ngày 17/10, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, nhiều quán nước, cafe nằm trong một Trung tâm thương mại lớn trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) khá đông khách. Hầu hết, các quán đều tuân thủ việc phục vụ không quá 50% chỗ ngồi, tuân thủ theo yêu cầu phòng, chống dịch của thành phố. Do rơi đúng dịp cuối tuần (Chủ nhật) nên lượng khách đến Trung tâm thương mại này khá đông. Nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây cũng đông nghịt thượng khách. Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch các nhà hàng đều trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn đặt bên ngoài cửa ra vào và sắp xếp bàn ghế ngồi giãn cách. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông nên việc giữ khoảng cách ở một số nhà hàng không ăn thua. Trước đó, từ 6h ngày 14/10, UBND thành phố Hà Nội đã điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn, cho phép mở lại một số hoạt động, dịch vụ, trong đó các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi. Nhiều gia đình đưa nhau đi thưởng thức những món ăn ưa thích sau khi Hà Nội cho phép các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Khách đông đúc, xếp hàng chờ đợi tới lượt order. Nhà hàng ăn uống ở Trung tâm thương mại đông đúc khách sau khi được phép mở lại. Một số món ăn Nhật Bản, giá vừa phải cũng được nhiều người yêu thích. Thực khách vui vẻ ăn tại quán sau thời gian dài bán mang về. Trong khi đó, một số nhà hàng, quán ăn trong Trung tâm thương mại này vẫn đang “nghe ngóng” tình hình dịch bệnh nên chưa mở cửa. Cũng có một vài thực khách tiếc nuối khi tìm đến quán ăn yêu thích mà quán chưa hoạt động. Nhà hàng vẫn chưa sẵn sàng phục vụ. Dù chưa mở cửa nhưng công tác chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế bên trong nhà hàng vẫn luôn gọn gàng. Cảnh tượng vắng vẻ tại một số nhà hàng sau những ngày đầu Hà Nội cho phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ. Bàn ghế vẫn xếp chồng lên nhau, chưa được bày ra để đón khách. Một số nhà hàng chưa mở cửa, vẫn dán thông báo cũ và "niêm phong" cửa ra vào. Một vài nhà hàng khác chưa hẹn ngày trở lại.

