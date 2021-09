Hà Nội: Hàng quần áo tất bật dọn dẹp trong đêm mở cửa trở lại

Chiều qua (27/9), ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản tiếp tục nới lỏng giãn cách một số hoạt động trên địa bàn Thành phố. Trong đó có việc cho các cửa hàng quần áo, giày dép, thời trang được mở cửa hoạt động trở lại. Sau 2 tháng nghỉ dịch, các cửa hàng quần áo đã phải dọn dẹp rất nhiều mới đi vào hoạt động trở lại được. Chủ một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộ cho biết, Hà Nội sắp bước vào mua đông nhưng quần áo treo trong cửa hàng vẫn là của mùa hè. Nguyên nhân do thời điểm phải đóng cửa, Hà Nội đang là chính giữa hè. Những cửa hàng quần áo này mở lại khi Hà Nội chuẩn bị đón đợt không khí lạnh đầu tiên của năm. Cửa hàng quần áo trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) thậm chí còn phải mang quần áo rét từ năm ngoái ra để bày bán do vẫn chưa nhập được hàng mới. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, cửa hàng giày dép, phụ kiện thời trang dễ mở cửa lại hơn rất nhiều so với quần áo. Trên phố Chùa Bộc, gần như tất cả cửa hàng giày dép, phụ kiện đã sẵn sàng kinh doanh trở lại. Một số cửa hàng cũng đã kịp treo biển giam giá mặt hàng mùa hè để chuẩn bị đón đợt hàng mới. Những cửa hàng mở cửa trở lại vẫn phải tuân thủ quy định khai báo y tế theo quy định. Nước sát khuẩn là món đồ không thể thiếu cho mỗi cửa hàng quần áo, thời trang. Cùng với việc cho cửa hàng thời trang mở cửa trở lại, Hà Nội cũng đồng ý cho người dân ra đường tập thể dục nhưng không được tụ tập quá 10 người.

