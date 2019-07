Giàu hơn Bill Gates, ông vua hàng xa xỉ sống và tiêu tiền như thế nào?

Trong tháng 5, tài sản của Bernard Arnault vượt qua Warren Buffet, giúp ông leo lên ví trí thứ ba trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Và trong tháng 7, ông chiếm vị trí số hai của Bill Gates. Hiện tại ông chỉ còn kém CEO Amazon Jeff Bezos, người sở hữu 161 tỷ USD. Ảnh: Reuters. Doanh nhân 70 tuổi người Pháp lãnh đạo LVMH từ năm 1989 đến nay. Tập đoàn hàng hiệu khổng lồ này sở hữu các thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Fendi... và là nhà sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty Images. Bốn trong 5 người con của tỷ phú Pháp làm việc tại các thương hiệu của LVMH. Trong ảnh, hai người con Antoine Arnault (trái) và Delphine Arnault (phải) cùng cha tại một show diễn thời trang ở Paris vào tháng 1/2019. Ảnh: Getty Images. Ông Bernard Arnault sở hữu 96,5% cổ phần của Christian Dior, tập đoàn hiện kiểm soát 41% cổ phần tại LVMH. Ảnh: Reuters. LVMH là tập hợp của 70 công ty chuyên cung cấp những mặt hàng xa xỉ đắt tiền như túi da Louis Vuitton, đồng hồ TAG Heuer, rượu champagne Dom Perignon... Năm 2018, LVMH đạt doanh thu 53 tỷ USD. Ảnh: Reuters. Bernard Arnault sinh ra thị trấn Roubaix, miền bắc nước Pháp. Ông theo học ngành kỹ thuật tại Ecole Polytechnique, một đại học danh tiếng ở Paris. Trong số các cựu sinh viên của trường, có ba cựu tổng thống Pháp và ba người đạt giải Nobel. Trong ảnh là khuôn viên trường Ecole Polytechnique. Ảnh: Shutterstock. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bernard Arnault đã làm việc một thời gian cho công ty xây dựng của cha mình trước khi trở thành ông chủ của LVMH. Ảnh: Getty Images. Bernard Arnault kết hôn với Anne Dewavrin vào năm 1973 và họ có hai người con trước khi ly hôn vào năm 1990. Sau đó, ông cưới Helene Mercier - một nghệ sĩ piano người Canada - vào năm 1991. Trong ảnh là tỷ phú Pháp và người vợ thứ hai. Ảnh: Reuters. Hiện vợ chồng CEO LVMH sống tại khu Left Bank thành phố Paris, phía nam sông Seine. Ảnh: Getty Images Delphine Arnault, con lớn nhất của tỷ phú Pháp, được cho là sẽ kế thừa đế chế LVMH. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại Công ty tư vấn Mỹ McKinsey & Co ở Paris và hiện là Phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton. Tháng 1/2019, Delphine Arnault trở thành thành viên trẻ nhất trong Ủy ban điều hành LVMH ở tuổi 43. Ảnh: Getty Images. Delphine Arnault kết hôn năm 2005 và li dị hồi năm 2010. Hiện bà chung sống với tỷ phú công nghệ Xavier Niel (trái) và có một cô con gái. Bà luôn giữ kín đời sống cá nhân. "Tôi khá kín tiếng. Tôi nghĩ rằng mình chỉ nên tập trung vào công việc", Delphine chia sẻ với Financial Times vào năm 2014. Ảnh: Getty Images. Antoine Arnault, người con thứ hai, là Giám đốc điều hành của hai hãng thời trang Berluti và Loro Piana (đều thuộc LVMH). Ngoài những vai trò đó, Antoine còn được bầu làm Trưởng phòng truyền thông và hình ảnh của LVMH vào tháng 6/2018. Ảnh: Getty Images. Antoine Arnault lần đầu gặp vợ mình - siêu mẫu Natalia Vodianova - vào năm 2008 trong buổi chụp hình cho chiến dịch truyền thông của LVMH. Hai người hiện sống ở Paris với hai người con chung và ba người con riêng từ cuộc hôn nhân trước của Vodianova. Ảnh: Getty Images. Alexandre Arnault - con trai đầu của Bernard Arnault và người vợ thứ hai - hiện giữ vai trò CEO của hãng vali, túi xách Rimowa từ Đức. Đây cũng là thương hiệu thuộc sở hữu của LVMH và có doanh thu hơn 455 triệu USD mỗi năm. Ảnh: Getty Images. Alexandre Arnault là bạn của Evan Spiegel, CEO ứng dụng Snapchat. Theo New York Times, Spiegel mô tả Alexandre là một người sáng tạo. "Anh ấy luôn luôn nghĩ về thương hiệu và cách để chuyển tải thông điệp đến công chúng", Spiegel nói. Ảnh: WireImage. Người con thứ tư của vị tỷ phú Pháp là Frederic Arnault cũng làm việc cho đế chế LVMH. Anh trở thành Giám đốc chiến lược và kỹ thuật số cho thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sỹ TAG Heuer, hãng đồng hồ lớn nhất của LVMH, vào năm 2018. Ảnh: Reuters. Giống như cha mình, Frederic Arnault tốt nghiệp Đại học Ecole Polytechnique. Sau đó, anh thực tập tại Facebook và Công ty tư vấn McKinsey trước khi gia nhập LVMH, cụ thể là TAG Heuer, vào năm 2017. Ảnh: Getty Images. Cậu con trai út Jean Arnault (hàng dưới) là người duy nhất trong số năm người con của tỷ phú Pháp không tham gia vào đế chế LVMH. Ảnh: Getty Images. Bernard Arnault sở hữu khu nghỉ dưỡng rộng lớn, hào nhoáng tại vùng Saint-Tropez nước Pháp, cùng những bất động sản có tổng trị giá 96,4 triệu USD tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Getty Images. Là tỷ phú, tất nhiên ông Bernard Arnault phải di chuyển bằng phi cơ riêng. Ảnh: Getty Images. Ông chủ LVMH sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ những tác phẩm nghệ thuật đắt giá của các họa sĩ lừng danh như Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol và Pablo Picasso. Ảnh: Getty Images. Bernard Arnault gặp gỡ và kết bạn với nhiều nhân vật danh tiếng trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Công nương Diana, nhà sáng lập Apple Steve Jobs, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhà thiết kế thời trang huyền thoại Karl Lagerfeld... Ảnh: Getty Images. Bernard Arnault chỉ đạo thành lập Foundation Louis Vuitton, một bảo tàng nghệ và không gian trình diễn thuật đương đại do kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry thiết kế, khai trương vào năm 2014. Ảnh: Getty. Qua nhiều năm, Bernard Arnault xây dựng LVMH trở thành tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Ông được đặt biệt danh "Con sói mặc áo khoác cashmere". Ảnh: Getty Images.

