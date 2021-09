Giật mình phí in 18.000 trang sao kê của Thủy Tiên... bằng 3 chiếc iPhone 13

Chiều 17/9, Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại ngân hàng để tiến hành sao kê số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung hồi cuối năm 2020.

Được biết, số tiền quyên góp từ thiện được ngân hàng sao kê ra là hơn 177 tỷ đồng tiền, dài 18.000 tờ A4.

Thủy Tiên tại buổi sao kê tại ngân hàng. Ảnh: FBNV

Với số lượng 18.000 tờ A4 sao kê, nhiều người không khỏi tò mò muốn biết vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phải tốn kém bao nhiêu cho chi phí sao kê lần này.

Chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, thường phổ biến 2.000-5.000 đồng/trang và có thể miễn phí toàn bộ cho khách hàng VIP. Tại Vietcombank, ngân hàng miễn phí với in sao kê định kỳ một lần một tháng, khi in sao kê định kỳ nhiều hơn 1 lần 1 tháng thì sẽ thu phí 5.000 đồng/trang hoặc theo thoả thuận, tối thiểu 20.000 đồng/lần.

Với in sao kê đột xuất theo yêu cầu của khách hàng, chi phí tại Vietcombank cũng là 5.000 đồng/trang. Tuy nhiên, nếu in sao kê các giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày yêu cầu, phí in tối thiểu là 30.000 đồng/lần; sao kê giao dịch phát sinh trên 12 tháng tối thiểu 50.000 đồng/lần.

Hiện, không rõ Thủy Tiên có được Vietcombank xác định là khách VIP hay không, cũng như mức phí dịch vụ in sao kê (nếu có) là bao nhiêu.

Song, nếu theo biểu phí dịch vụ hiện tại do Vietcombank niêm yết, mỗi trang sao kê có mức phí 5.000 đồng, thì chi phí cho 18.000 trang sao kê lên tới 90 triệu đồng. Mức giá này có thể mua được 3 chiếc iPhone 13 Pro 128Gb.

Trước đó, có thông tin cho rằng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện. Thậm chí, một số người còn cho rằng, số tiền cặp đôi kêu gọi được trong tài khoản lên đến 320 tỉ đồng rồi đến 700 tỉ đồng, khác với con số hơn 170 tỉ đồng đã công bố trước đó. Sau đó, Công Vinh lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời còn yêu cầu người tố đưa ra minh chứng Thủy Tiên dùng hai tài khoản để làm từ thiện.