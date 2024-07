Giải mã những địa danh xuất hiện trên đồng tiền Việt

Ngoài tiền kim loại, Ngân hàng Việt Nam đã và đang lưu hành nhiều đồng tiền giấy in trên chất liệu cotton và polymer, có mệnh giá từ 100 đồng đến 500.000 đồng. Ảnh: Internet Mỗi đồng tiền không chỉ có giá trị thanh toán mà còn có ý nghĩa lưu giữ giá trị lịch sử phát triển của đất nước với những địa danh được in trên đó. Ảnh: Infonet Tờ 100 đồng phát hành lần đầu năm 1992. Mặt sau của tờ tiền in phong cảnh tháp Phổ Minh, một công trình kiến trúc trong khuôn viên chùa Phổ Minh (hay còn gọi là chùa Tháp), thuộc quần thể Khu di tích Đền Trần (thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định). Ảnh: Infonet Mặt sau của tờ giấy bạc 200 đồng cảnh sản xuất nông nghiệp được cho là cánh đồng lúa 5 tấn ở Thái Bình. Ảnh: Infonet Tờ 500 đồng in trên chất liệu cotton, phát hành lần đầu năm 1989. Mặt sau của tờ tiền in hình Cảng Hải Phòng một biểu tượng của Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập với thế giới. Ảnh: Infonet Tờ 1.000 đồng in cảnh khai thác gỗ và vận chuyển gỗ bằng voi, một phương thức phổ biến tại Tây Nguyên ở thế kỷ XX. Ảnh: Shoptienco Tờ 2.000 đồng in hình xưởng dệt tại Nhà máy Dệt Nam Định, trong đó có 3 nữ công nhân đang làm việc. Ảnh: Internet Địa danh xuất hiện trên tờ 5.000 đồng là nhà máy thủy điện Trị An (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Internet Trên tờ 10.000 đồng bằng chất liệu polymer có cảnh khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ, nằm ở vị trí Đông Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145km. Ảnh: InternetTờ 20.000 đồng Việt Nam in hình ảnh Chùa Cầu Hội An - cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản từ thế kỷ 17. Ảnh: Internet Tờ 50.000 đồng Việt Nam in phong cảnh Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu ở thành phố Huế. Ảnh: Internet Tờ 100.000 đồng Việt Nam in hình ảnh Khuê Văn Các, biểu trưng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Ảnh: Internet Tờ 200.000 đồng Việt Nam nổi bật với hình ảnh Hòn Đỉnh Hương, biểu tượng đặc trưng của Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh: Internet Trên tờ 500.000 đồng Việt Nam hình ảnh ngôi nhà tranh làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An) quê Bác. Ảnh: Internet

