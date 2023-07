Bí mật thú vị trên những tờ tiền Việt đang lưu hành

Tờ 500.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Ảnh: Internet Trên tờ tiền 500.000 đồng có in hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing Trên tờ 200.000 đồng in hình ảnh Hòn Đỉnh Hương - một hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực phía Tây Nam của vịnh Hạ Long của tỉnh Quang Ninh. Ảnh: Internet Đây là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Ảnh: Internet Địa danh in trên tờ 100.000 đồng là Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Tờ tiền này phát hành chính thức vào ngày 1/9/2004. Ảnh: Wiki Hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lầu ở Huế được in trên tờ 50.000 đồng. Đây là hai công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, dùng làm nơi nghỉ chân hoặc nơi hóng mát của nhà vua. Ảnh: Internet Chùa Cầu ở Hội An là địa danh được in trên tờ 20.000 đồng. Chùa Cầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17. Ảnh: Vietdesigner. Trên tờ tiền 10.000 đồng có in hình mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Ảnh: Internet Tờ tiền 5.000 đồng in hình nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Ảnh: Internet Năm 1988, tờ tiền 2000 đồng được phát hành. Thời điểm tờ tiền 2000 đồng được phát hành, Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết định lấy bối cảnh khu sản xuất cùng 3 nữ công nhân của Nhà máy dệt Nam Định để in lên mặt sau của tờ tiền. Ảnh: Internet Nhà máy dệt Nam Định từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Ảnh: Internet Video: Tờ tiền của nhân loại

Tờ 500.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Ảnh: Internet Trên tờ tiền 500.000 đồng có in hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing Trên tờ 200.000 đồng in hình ảnh Hòn Đỉnh Hương - một hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực phía Tây Nam của vịnh Hạ Long của tỉnh Quang Ninh. Ảnh: Internet Đây là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Ảnh: Internet Địa danh in trên tờ 100.000 đồng là Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Tờ tiền này phát hành chính thức vào ngày 1/9/2004. Ảnh: Wiki Hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lầu ở Huế được in trên tờ 50.000 đồng. Đây là hai công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, dùng làm nơi nghỉ chân hoặc nơi hóng mát của nhà vua. Ảnh: Internet Chùa Cầu ở Hội An là địa danh được in trên tờ 20.000 đồng. Chùa Cầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17. Ảnh: Vietdesigner. Trên tờ tiền 10.000 đồng có in hình mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Ảnh: Internet Tờ tiền 5.000 đồng in hình nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Ảnh: Internet Năm 1988, tờ tiền 2000 đồng được phát hành. Thời điểm tờ tiền 2000 đồng được phát hành, Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết định lấy bối cảnh khu sản xuất cùng 3 nữ công nhân của Nhà máy dệt Nam Định để in lên mặt sau của tờ tiền. Ảnh: Internet Nhà máy dệt Nam Định từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Ảnh: Internet Video: Tờ tiền của nhân loại