Giá xăng RON95 tăng hơn 600 đồng/lít từ 15h chiều nay

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 13/5.

Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 578 đồng/lít, không cao hơn 11.520 đồng/lít.

Xăng RON95 -III tăng 604 đồng/lít, không cao hơn 12.235 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S: giảm 84 đồng/lít, không cao hơn 9.857 đồng/lít

Dầu hỏa giảm 83 đồng/lít; không cao hơn 7.882 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg, không cao hơn 8.545 đồng/kg.

Cùng với tăng giá xăng, giảm giá dầu, cơ quan điều hành trích thêm từ Quỹ bình ổn giá 100 đồng một lít xăng E5 RON92, xăng RON95 là 800 đồng. Dầu diesel trích Quỹ bình ổn giá 1.400 đồng, diesel là 1.600 đồng và madut 500 đồng một kg. Liên bộ quyết định tiếp tục không chi Quỹ bình ổn giá xăng, dầu ở kỳ điều hành này.