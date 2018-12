Giá vàng hôm nay 13/12: Thế giới treo cao, trong nước giảm sâu

Tới đầu giờ sáng 13/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới giao ngay đứng ở mức 1.246 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.249 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 4,3% (56,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 34,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,9 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tiếp tục treo cao, ở gần mức đỉnh 5 tháng do đồng USD suy yếu trở lại đôi chút và sức cầu vàng ở mức khá lớn. Giá vàng trong nước thấp do giá USD tự do và ngân hàng giảm.

Vàng thế giới trụ ở mức cao chủ yếu do đồng USD giảm trở lại và quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn đang tăng lượng vàng nắm giữ. Tính tới ngày 11/12, lượng vàng do quỹ nắm giữ đã tăng 0,43% lên 763,56 tấn, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2018.