Giá rau xanh cao gấp 2-3 lần so với trước bão

Nếu trước bão số 3 và mưa lũ, một bó rau muống trên địa bàn TP Hà Nội có giá khoảng 5.000 - 10.000 đồng nhưng nay lên tới 20.000 - 30.000 đồng và chưa có dấu hiệu giảm do nguồn cung vẫn khan hiếm.

Giá tăng 2-3 lần

Khảo sát ngày 18-9, giá rau xanh ăn tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội đang duy trì mức cao hơn 2-3 lần so với trước bão. Không chỉ rau muống, rau mồng tơi hiện có giá đến 20.000 đồng/bó 500 g, rau cải 40.000 đồng/kg, bắp cải 25.000 - 30.000 đồng/kg; các loại rau thơm như mùi, hành lá 100.000 - 200.000 đồng/kg.

Tại chợ Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), chị Hạnh Nguyên, một tiểu thương, cho biết sau bão nhập rau xanh rất khó khăn do nguồn cung ở phía Bắc khan hiếm, thậm chí có thời điểm khan hàng. "Rau nhập về mẫu mã không đẹp do mưa lũ, giá lại rất cao. Tôi phải nhiều lần giải thích với khách do đầu mối bán cao nên phải điều chỉnh giá. Với tình hình giá cao như vậy, thú thật tôi rất sợ mất khách, sợ họ nghĩ mình đang nâng khống kiếm lời" - chị Nguyên cho biết.

Giá rau xanh trong các hệ thống siêu thị lớn được cam kết bình ổn nhưng cũng ở mức khá cao từ 20.000 - 40.000 đồng/kg, tùy loại.