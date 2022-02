Giá khí, dầu thô và than tăng hỗ trợ mức giá urê cao

Giá urê toàn cầu trung bình năm 2022 đạt 550 USD/tấn - cao hơn 10% so với năm 2021

VCSC điều chỉnh giảm giả định về giá urê toàn cầu nhưng kỳ vọng giá khí đốt, dầu thô và than cao sẽ hỗ trợ giá urê ở mức cao trong năm 2022.



Tính đến giữa tháng 2/2022, giá urê toàn cầu giảm 30%-40% so với mức đỉnh vào tháng 12/2021, có thể là do việc gián đoạn nguồn cung giảm bớt và các vị thế đầu cơ được giảm dần. Tuy nhiên, những mức giá này gần đây đã tăng trở lại do xung đột Nga-Ukraine đã đẩy giá dầu thô, khí đốt, than và nông sản lên cao hơn.

Trong báo cáo quý 1/2022, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo giá khí đốt trung bình năm 2022 lên 60% so với báo cáo quý 4/2021 lên 19 USD/MMBTU. Do triển vọng giá hàng hóa trong ngắn hạn vẫn còn nhiều bất ổn, VCSC đã điều chỉnh giảm dự báo giá urê toàn cầu 2022 trung bình 12% từ 625 USD/tấn xuống còn 550 USD/tấn.

VCSC dự báo giá urê toàn cầu trung bình năm 2022 đạt 550 USD/tấn - cao hơn 10% so với năm 2021 - mặc dù kỳ vọng xu hướng giảm sẽ diễn ra trong năm 2022. VCSC tiếp tục kỳ vọng giá urê toàn cầu trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2022.

VCSC duy trì quan điểm rằng ngành urê toàn cầu sẽ thiếu cung trong năm 2022 do 1) hiệu suất hoạt động của các nhà máy urê trên toàn cầu có khả năng thấp hơn do giá khí đốt cao và chi phí lao động tăng dẫn đến hầu hết các nhà sản xuất urê ở Châu Âu phải đóng cửa các nhà máy; 2) Lệnh cấm xuất khẩu hiện tại của Trung Quốc và các giới hạn đối với xuất khẩu của Nga được công bố vào tháng 11/2021 tiếp tục cho đến giữa năm 2022; và 3) triển vọng nhu cầu năm 2022 ổn định - đặc biệt là cho mục đích sử dụng trong công nghiệp.

Quý 1/2022: DPM sẽ đạt lãi sau thuế 1,4 nghìn tỷ và DCM là 1 nghìn tỷ

VCSC điều chỉnh giảm mức chiết khấu giả định giữa giá urê trong nước và giá urê thế giới từ 20% xuống khoản 15% và thận trọng dự báo giá bán của DPM/DCM đi ngang so cùng kỳ. VCSC cũng điều chỉnh giảm giảm 8% dự báo giá bán trung bình của DPM/DCM trong năm 2022 từ 493 USD xuống 453 USD/tấn và giảm khoảng 3%-4% trong giai đoạn 2023-2026. Dự báo giá bán trung bình của VCSC có khả năng được điều chỉnh tăng từ mức chiết khấu thấp hơn do các công ty phân bón kỳ vọng mức chiết khấu không đáng kể so với giá urê toàn cầu.

Giá urê trong nước vẫn tăng trong quý 1/2022; xuất khẩu tích cực hỗ trợ một quý diễn biến mạnh mẽ nữa cho DPM và DCM. Giá urê trong nước hiện là 16.500 đồng/kg (700 USD/tấn). VCSC giữ nguyên dự báo DPM sẽ đạt lợi nhuận sau thuế 1,4 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2022 (tăng 7 lần so cùng kỳ).

VCSC cũng duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế của DCM sẽ đạt 1 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2022 (, tăng 6 lần so cùng kỳ).

Tuy nhiên, VCSC lại điều chỉnh giảm khoảng 5% giá mục tiêu cho DPM từ 64.400 đồng/cổ phiếu còn 60.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Dựa trên các giả định về giá urê đã điều chỉnh, VCSC điều chỉnh giảm 11% dự báo LNST năm 2022 và 3% dự báo LNST tổng hợp 2023-2026.

Ngược lại, VCSC tăng dự phóng DPS năm 2021 từ 3.000 đồng lên 3.500 đồng theo kế hoạch gần đây của công ty và duy trì dự báo DPS 2022/2023 của VCSC tương ứng là 4.000/5.000 đồng, tương ứng lợi suất cổ tức từ 6%-10%. DPM đang giao dịch với P/E dự phóng 2022 là 8,2 lần và EV/EBITDA là 3,4 lần, dựa theo dự báo của VCSC.

VCSC điều chỉnh giảm khoảng 9% giá mục tiêu cho DCM từ 49.600 đồng/cổ phiếu còn 45.200 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Dựa trên các giả định về giá urê đã điều, VCSC cắt giảm 12% dự báo LNST năm 2022 và 5% dự báo LNST tổng hợp 2023-202F năm 2023-2026. DCM đang giao dịch với P/E dự phóng 2022 là 9,5 lần, EV/EBITDA là 3,5 lần và lợi suất cổ tức là 4%, dựa trên dự báo của VCSC.

Theo VCSC, yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp này là cổ tức tiền mặt cao hơn dự kiến; mức chiết khấu thấp hơn dự kiến giữa giá thế giới và giá trong nước; Xung đột Nga-Ukraine khiến giá khí đốt ở EU tăng cao, làm giảm nguồn cung urê và đẩy giá urê lên cao hơn dự kiến.