Gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump tiêu xài xa hoa như thế nào?

Theo Forbes, Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu khối tài sản 3,1 tỷ USD, bao gồm 1,4 tỷ USD bất động sản ở New York, 630 triệu USD bất động sản ngoài New York, 320 triệu USD tiền mặt và tài sản cá nhân. Tổng tài sản của cả gia đình ông Trump vượt qua 4 tỷ USD. Ông chi 66 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Getty Images. Ông Trump thường di chuyển bằng máy bay riêng khi đi tranh cử tổng thống. Ông mua một chiếc Boeing 727 với giá 8 triệu USD và thay thế nó vào năm 2010 bằng một chiếc Boeing 757 mua lại từ doanh nhân Paul Allen với giá 100 triệu USD. Ảnh: AP. Ông Trump sở hữu một chiếc máy bay Cessna, giá bán mới vào khoảng 15,3 triệu USD. Ảnh: AP. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ có ba chiếc trực thăng Sikorsky. Giá mỗi chiếc Sikorsky S-76 đã qua sử dụng vào khoảng 5-7 triệu USD. Đó là còn chưa tính đến số tiền 750.000 USD ông Trump chi để sửa nội thất máy bay. Tổng cộng phi đội hai máy bay và ba máy bay trực thăng của ông Trump hiện có giá 32 triệu USD. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Mỹ sưu tập rất nhiều ôtô xịn. Ông sở hữu một chiếc Rolls-Royce Silver Cloud, một Rolls-Royce Phantom (có giá khởi điểm 500.000 USD), một chiếc Maybach, một chiếc Ferrari và một chiếc Mercedes-Benz 3600. Ông mua cho vợ Melania một chiếc SLR McLaren giá 455.000 USD. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Mỹ rất thích vest hiệu Brioni, có giá 5.250-6.900 USD/bộ. Ảnh: Getty Images. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sở hữu một kho đồ hàng hiệu xa xỉ khổng lồ. Bà từng diện váy Givenchy giá 2.095 USD hay váy đính sequin Monique Lhuillier giá 7.995 USD. Có lần bà xuất hiện với chiếc áo khoác Dolce & Gabbana giá 52.000 USD. Ảnh: Getty Images. Ở New York, quý tử Barron của ông Trump từng học trường Columbia Grammar & Preparatory School với học phí 40.000 USD/năm. Tháng 5/2017, Washington Post đưa tin Barron sẽ học tại trường St. Andrew Episcopal School ở Maryland, có học phí 40.000 USD/năm. Ảnh: Getty Images. Gia đình ông Trump từng sống trong căn penthouse giá 57 triệu USD tại tòa nhà Trump Tower ở New York trước khi chuyển tới Nhà Trắng. Ảnh: AP. Ông Trumps sở hữu biệt thự ở vùng nhiệt đới, như biệt thự Le Chateau Des Palmiers giá 15 triệu USD ở St. Martin và một biệt thự giá 13 triệu USD tại Beverly Hills. Ảnh:Shutterstock. Tổng thống Mỹ có một biệt thự rộng 3.600 m2 ở Bedford (New York). Ông mua bất động sản này với giá 7,5 triệu USD. Hiện giá của nó đã tăng lên đến 24 triệu USD. Ngoài ra, ông còn có hai ngôi nhà ở Sterling (Virginia) giá 1,5 triệu USD và ba ngôi nhà Palm Beach giá 36 triệu USD. Ảnh: AP . Tổng thống Mỹ sở hữu các sân golf và câu lạc bộ có giá 550 triệu USD tại Mỹ, Scotland và Ireland. Trong số đó có khu nghỉ dưỡng Mar-A-Lago trị giá 160 triệu USD, rộng gần 7 hecta ở Palm Beach. Nó có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và 3 hầm tránh bom. Ảnh: Getty Images. Ivanka - con gái ông Trump - cũng khá giàu. Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/5/2017, Ivanka kiếm được ít nhất 13,5 triệu USD. Tổng số tài sản của Ivanka Trump và chồng Jared Kushner đạt ít nhất 207 triệu USD. Theo một số nguồn tin, con số thực tế có thể lên đến 762 triệu USD. Ảnh: Shutterstock. Giống mẹ kế, Ivanka Trump cũng rất thích xài hàng hiệu. Cô từng xuất hiện trong một chiếc váy Oscar de la Renta giá 6.280 USD. Ảnh: Getty Images. Tiffany Trump - con gái út của Tổng thống Mỹ - đang theo học tại Trường Luật Georgetown với học phí lên đến 58.000 USD/năm. Vào dịp lễ, Tiffany thường đi nghỉ mát, như đi du thuyền tại Italy, tham quan Southampton và Bahamas. Ảnh: Getty Images.

