“Gã khổng lồ” bán lẻ Watson của tỷ phú Lý Gia Thành vào Việt Nam

Theo nguồn tin trên Business.inquirer, chuỗi cửa hàng Watson của tỷ phú Lý Gia Thành vừa chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào ngày 17/1. Cụ thể, cửa hàng Watson đặt một mặt sàn ở Tòa nhà Bitexco (quận 1, TP HCM). Ảnh: Vir. Cửa hàng A. S. Watson & Co thành lập tại Hong Kong vào năm 1841. Đây cũng là công ty con của Tập đoàn CK Hutchison Holdings Limited, với 5 ngành kinh doanh chính là cảng biển và dịch vụ liên quan, bán lẻ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và viễn thông. Ảnh: FB Nhung Phan. Watsons được đánh giá là một trong những chuỗi bán lẻ mỹ phẩm có tốc độ phát triển hàng đầu thế giới. Ảnh: FB Nhung Phan. Khi mới thành lập, cửa hàng Watson không được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, sau hơn 100 năm phát triển, Watson phát triển thành một gã khổng lồ trong ngành bán lẻ. Ảnh: FB Nhung Phan. Watson hiện có khoảng 6.800 cửa hàng tại 12 quốc gia trên khắp châu Âu và châu Á gồm Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia… Cách đây không lâu, Watson vừa khai trương cửa hàng thứ 500 tại Thái Lan. Ảnh: FB Nhung Phan. Bên cạnh đó, A.S Watson còn sở hữu các thương hiệu bán lẻ khác như Drogas, Superdrug và Watsons’ Wine với hơn 14.500 cửa hàng tại 26 thị trường khác nhau trên thế giới. Ảnh: Retail in Asia. Hàng năm, Watson có hơn 4 tỷ khách hàng và thành viên mua sắm cho 12 thương hiệu bán lẻ của hãng. Ảnh: Inside Retail Asia. Với hơn 140.000 nhân viên trên toàn thế giới, bao gồm 12.900 tại Hồng Kông, A.S. Watson Group tạo ra doanh thu mỗi năm lên tới trên 19 tỷ USD. Ảnh: Shopping Mall. Tính bình quân, sau mỗi 7 giờ, A.S Watson Group lại mở thêm một cửa hàng mới. Ảnh: Inside Retail Asia. Năm 2016, chuỗi cửa hàng Watson từng úp mở về việc sẽ gia nhập thị trường Việt Nam. Song đến nay, Watson mới thông tin chính thức việc gia nhập Việt Nam. Ảnh: Inside Retail Asia. Hãng đang bắt đầu tuyển nhân viên bán hàng cho điểm kinh doanh tại TP HCM. Ảnh: Flickr. Video: Đại gia bán lẻ mỹ phẩm Hong Kong đổ bộ Việt Nam. Nguồn: Youtube.

