Eximbank triệu tập Đại hội thường niên 2020 lần 3, liệu đã là lần cuối?

Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sắp tới đã được công bố thông tin trước đó cho cổ đông và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank liên tục bị hoãn do ảnh hưởng của Covid-19 và do không đủ túc số do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông của Eximbank.

Được biết, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 1 và lần 2 vào ngày 3/6 và 29/7 năm trước nhưng không thể thực hiện được do không đủ số cổ đông tham dự.

Sau đó, do bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19, Eximbank cũng không thể tổ chức Đại hội vào ngày 17/8 và 15/12 như dự kiến.

Eximbank sắp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 3.

Trước ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 ngày 27/7, ông Hoàng Đôn Hùng, người đại diện theo uỷ quyền của một cổ đông Eximbank có đơn tố cáo nhà băng này gửi Thống đốc NHNN và Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và công bố thông tin.

Còn cổ đông lớn là Sumitomo Mitsui Banking Corporation yêu cầu Eximbank triệu tập Đại hội bất thường đặt vấn đề thanh lọc Hội đồng quản trị, giảm bớt số lượng thành viên...

Cuộc nội chiến tại Eximbank đã kéo dài trong 2 năm qua khiến không ít cổ đông bức xúc khi mà đại hội cổ đông hoãn lên hoãn xuống, lãnh đạo liên tục "thay máu" khiến hoạt động kinh doanh của nhà băng này cũng trở nên bất ổn.

Tuy vậy bất ngờ là năm 2020 Công ty báo cáo kết quả kinh doanh khá khả quan, theo đó ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 22% và 24% so với năm trước, đạt gần 1.340 tỷ đồng và hơn 1.070 tỷ đồng, đều hoàn thành kế hoạch đề ra.