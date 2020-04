EVNHANOI phát triển trang EVNHANOI trên ứng dụng Zalo

Theo đó, EVNHANOI đã phát triển thêm kênh về dịch vụ điện trên ứng dụng Zalo. Tài khoản Zalo của EVNHANOI sẽ xuất hiện như một trang điện tử trong thanh công cụ Official Account. Zalo Official Account (ZOA) của EVNHANOI cho phép người dùng tra cứu các thông tin về lịch cắt điện, hóa đơn tiền điện, điện năng tiêu thụ, lịch ghi chỉ số; các thông tin về ngành điện, giá điện, cẩm nang tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn hiệu quả,... thông qua mã khách hàng của người sử dụng.

Mã QR trang thông tin chính thức của EVNHANOI trên Zalo

Để truy cập vào tài khoản Zalo của EVNHANOI, khách hàng chỉ cần thao tác 2 bước rất đơn giản: (1) quét mã QR mở trong ứng dụng Zalo, (2) ấn “Quan tâm” là mọi việc đã hoàn tất.

Trang thông tin chính thức của EVNHANOI trên Zalo

Để đăng ký thông tin, khách hàng chọn menu “hỗ trợ”, sau đó nhập mã khách hàng và mật khẩu rồi ấn nút “thêm mới”.

Thông báo tiền điện và điện năng tiêu thụ hàng tháng cho khách hàng đăng ký trên trang Zalo EVNHANOI

Tính đến tháng 3 năm 2020, đã có trên 60.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô quan tâm đến trang EVNHANOI trên ứng dụng Zalo. “Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ tích hợp chức năng thanh toán tiền điện trực tuyến với Zalopay - ứng dụng thanh toán di động giao dịch 24/7”, Bà Tô Lan Phương - Trưởng Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết.



Với nỗ lực tối ưu hóa các tiện ích, dịch vụ, EVNHANOI không chỉ dừng ở việc đảm bảo điện cho các hoạt động chính trị, xã hội của Thủ đô mà còn là đơn vị luôn tiên phong trong công tác chăm sóc khách hàng, lấy “sự hài lòng của khách hàng” là mục tiêu phấn đấu.