Đồng Tâm lên kế hoạch có lãi, chào bán 50 triệu cổ phiếu

Ngày 30/9 vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) đã thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 1/4/2024 đến 31/3/2025 với doanh thu thuần 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức 8%.

Kế hoạch kinh doanh niên độ này của Đồng Tâm khả quan hơn niên độ trước khi doanh thu thuần ở mức 1.523 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch. Đồng thời thua lỗ nặng 241,5 tỷ đồng.

Điều đáng nói, mặc dù năm 2023 thua lỗ song Đồng Tâm vẫn chia cổ tức 10% bằng tiền, tương ứng số tiền chi trả gần 99,6 tỷ đồng.



Đồng Tâm Group được sáng lập bởi ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch), thường được gọi là bầu Thắng. Tại ngày 31/3/2024, ông Võ Quốc Thắng là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 48,8% vốn, dự thu gần 49 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Ngoài ra, ông Võ Văn Khuyến, anh ruột bầu Thắng, nắm hơn 13,8%; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, vợ bầu Thắng (7,4%); Công ty TNHH Truyền thông Nhà và Đất (5,5%); bà Trần Minh Ngọc Diễm (5,5%); CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm (5,3%) và Công ty TNHH Bất động sản Phúc Lâm (5,2%).

Đại hội cũng thông qua phương án chào bán hơn 49,77 triệu cổ phần với tỷ lệ 50%. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, Đồng Tâm thu về 747 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Đồng Tâm sẽ tăng từ 995,5 tỷ đồng lên 1.493,3 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, Đồng Tâm cũng đã kết thúc đợt chào bán hơn 34 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tuy nhiên, Đồng Tâm chỉ bán được gần 31,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ đạt 92,5%), còn lại 2,55 triệu cổ phiếu dư được hủy bỏ.

Đồng Tâm Group khởi đầu là một xưởng sản xuất gạch bông vào năm 1969, nhưng hiện nay đã trở thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, khai thác bất động sản khu công nghiệp, đầu tư khai thác cảng biển và dịch vụ logistics và giáo dục...

Hiện Đồng Tâm Group đang thực hiện loạt dự án như khu dân cư Bắc Lê Lợi (Quảng Ngãi) quy mô hơn 7,5 ha; dự án khu trung tâm hành chính tỉnh Long An (Green City) hơn 76,6 ha; dự án Đồng Tâm House 14.660 m2; dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An 1.145 ha; dự án khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An 239 ha; dự án KCN Đông Nam Á Long An 396 ha và dự án Cảng quốc tế Long An 145 ha.