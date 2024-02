Dòng người chen nhau trẩy hội Lim Bắc Ninh

Sáng ngày 21/2 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) khai hội Lim. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã nô nức trẩy hội để được thưởng thức liền anh, liền chị hát quan họ ngọt ngào. Dòng người nô nức trẩy hội Lim. Ai cũng vui tươi, háo hức dự hội. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Du Ngô Xuân Tính cho biết, để hội Lim diễn ra thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, du khách thập phương, ngay từ sớm, huyện thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội vùng Lim Xuân Giáp Thìn năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức. Du khách háo hức trẩy hội Lim. Nhiều bạn trẻ cũng nô nức đi hội. Để đảm bảo an ninh, trật tự ban tổ chức đã bố trí lực lượng an ninh dày đặc hướng dẫn người dân đi hội, phân luông điều tiết giao thông. Ban Tổ chức chú trọng lựa chọn các Câu lạc bộ Quan họ biểu diễn tại Lễ hội. Theo đó, các Câu lạc bộ quan họ, liền anh, liền chị ở làng quan họ gốc, làng quan họ thực hành, quan họ ngoài tỉnh được lựa chọn. Nghệ nhân tham gia hát giao lưu quan họ tại các lán trại bao gồm 12 lán. Càng về trưa, chiều người dân đến hội Lim càng đông. Các em nhỏ cũng thích thú khi được người thân đưa đi hội. Liền anh, liền chị hát những ca khúc quan họ ngọt ngào trên đồi Lim. Nhiều du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hội Lim năm 2024. Tại hội Lim năm nay, Ban tổ chức yêu cầu, các điểm hát quan họ nhận tiền “thướng” của du khách phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống. Đến với Hội Lim người dân và du khách được hòa mình vào không khí vui tươi với những giọng hát quan họ truyền thống ngọt ngào của liền anh, liền chị. Không chỉ đi chơi hội, du khách đến với hội Lim còn cầu mong một năm mới may mắn, tốt lành. Dự kiến sang ngày 13 tháng Giêng, hội Lim sẽ càng thu hút đông đảo du khách.

