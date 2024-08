Đồng Nai: TP Biên Hòa mạnh tay xử lý vi phạm đất đai

Chiều ngày 7/8, Ban Chỉ đạo kiểm tra xử lý vi phạm quy hoạch đất đai, xây dựng trái phép và trật tự đô thị thành phố Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp, đánh giá tình hình nhiệm vụ thực hiện 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố Biên Hòa đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp vi phạm trên lĩnh đất đai, xây dựng. Chỉ riêng phường Phước Tân, chiếm 48 trường hợp với tỷ lệ hơn 70% tổng trường hợp vi phạm. Ảnh HĐ

Theo Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố Biên Hòa đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp vi phạm trên lĩnh đất đai, xây dựng, tăng 38 trường hợp so cùng kỳ 2023. Trong đó, phường Phước Tân chiếm 48 trường hợp với tỷ lệ hơn 70% tổng trường hợp vi phạm.

UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của thành phố và các phường, xã đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 trường hợp vi phạm về trật tự lòng lề đường với số tiền hơn 190 triệu đồng, nhắc nhở gần 1,7 ngàn trường hợp và buộc ký cam kết không tái phạm hơn 700 trường hợp.

Một phần Quyết định số 519/QĐ-XPHC đối với ông H.T.Phương. Ảnh HĐ

Trước đó ngày 12/6/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Duy Tân đã ký Quyết định số 519/QĐ-XPHC đối với ông H.T.Phương (42 tuổi, trú KP Miễu, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) số tiền 34.248.000 đồng, trong đó số tiền bị phạt vi phạm hành chính là 30.000.000 đồng, thu lại số lợi bất hợp pháp, do thực hiện hành vi vi phạm 4.248.000 đồng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, trước khi vi phạm, trong thời hạn 30 ngày.

Hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy, bên trong thửa đất 553 có một dinh thự rộng lớn.

Ông H.T. Phương đã có hành vi lấn đất phi nông nghiệp là đất sông, suối, tại khu vực đô thị mà không được cơ quan nhà nước có thầm quyền cho phép với diện tích 100 m2, tại một phần Thửa đất số 553, Tờ bản đồ số 88, phường Phước Tân. Thời điểm vi phạm ngày 22/10/2022.

Cũng liên quan đến sai phạm đất đai, ngày 22/5/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, do liên quan đến sai phạm trong vụ việc xây 500 căn nhà, tại Khu dân cư Tân Thịnh (do Công ty LDG làm chủ đầu tư). Bà Vũ Thị Minh Châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, do có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra - Tỉnh ủy Đồng Nai.

Liên quan đến việc để Cụm công nghiệp Phước Tân (tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) xây dựng trái phép hơn 72 héc ta, UBND thành phố Biên Hòa đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ liên quan. Cụ thể:

UBND TP Biên Hòa đã kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với các ông: Mai Tấn Tài, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Tân; Huỳnh Thành Phương, nguyên phó chủ tịch UBND phường Phước Tân. Ảnh HĐ

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông, bà: Lê Văn Trung, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Nguyễn Quốc Việt, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị; Trần Huỳnh Sơn, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị; bà Lý Mỹ Hậu, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND;

Kỷ luật khiển trách đối với các ông: Nguyễn Tấn Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị; Trần Quang Huấn; nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đô thị, Nguyễn Trí Nhân, nguyên cán bộ địa chính phường Phước Tân;

Kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với các ông: Mai Tấn Tài, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Tân; Huỳnh Thành Phương, nguyên phó chủ tịch UBND phường Phước Tân. Riêng ông Nguyễn Hiếu Cường, cán bộ địa chính phường Phước Tân, bị hạ bậc lương.

Ngoài ra, còn hàng chục cán bộ khác ở cấp phường, xã tại các huyện và thành phố Biên Hòa, trong những năm qua cũng bị kỷ luật, hoặc lãnh án tù, vì liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý đất đai, dự án.