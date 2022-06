Đồng Nai: 6 tháng đầu năm GRDP đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng

Ngày 29/6, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ước 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng , tăng 7,06% so cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp phục hồi khá nhanh, nhất là khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 60% trong GRDP có sự phục hồi khá tốt. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 7,5% và sản xuất phân phối điện tăng hơn 9%, là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng chung.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu có nhiều thuận lợi, doanh nghiệp nhận được nhiều hợp đồng lớn của đối tác nước ngoài.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 của Đồng Nai ước hơn 13,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hơn 10 tỷ USD, tăng hơn 4,2% so với so cùng kỳ. Như vậy, tỉnh Đồng Nai xuất siêu hơn 3,2 tỷ USD.

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Đồng Nai thu ngân sách ước đạt 35.440 tỷ đồng, hoàn thành 64% so dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 22.940 tỷ đồng, đạt 59% so với dự toán; thu lĩnh vực xuất, nhập khẩu là 12.500 tỷ đồng, đạt 76% dự toán.

