Đổ xô đi mua cam máu vì lời đồn chống ung thư

Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện giống cam ruột đỏ với tên gọi Cara khiến nhiều thực khách tò mò. Cũng chính vì sản phẩm lạ, màu sắc hấp dẫn, vị lạ nên sản phẩm thường trong tình trạng cháy hàng, giá bán mỗi kg cam là 80.000 đồng.



Chị Thanh Loan, chủ một hệ thống phân phối nông sản sạch tại Hà Nội cho biết, qua một số bạn bè giới thiệu, chị biết đến giống cam ruột đỏ Cara. Cara chứa nhiều chất dinh dưỡng và dược tính chống một số bệnh như suy tim, ung thư da, tuyến tiền liệt,… Hàng tuần, chị đều liên hệ với trang trại tại Đức Trọng (Lâm Đồng) để thu mua và phân phối lại cho gia đình, khách hàng thân thiết.

“Cam ruột đỏ là mặt hàng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Tôi mới đặt hàng 6 thùng (khoảng 120 kg) nhưng hàng chưa chuyển đến nơi thì đã có khách đặt mua hết từ trước”, chị chia sẻ.

Lý giải nguyên nhân “cháy hàng”, một số nhà vườn cho biết ngoài số lượng hạn chế thì cam ruột đỏ này có nhiều đặc tính vượt trội hơn các giống cam khác về kích thước quả, hương vị. Khi bổ, ruột cam màu đỏ thẫm, tép mọng nước và mùi thơm dễ chịu như cà rốt.

Đây là loại cây ăn quả còn tương đối lạ, sở hữu nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho người bệnh và người ăn kiêng. Thậm chí loại cam này còn được người bán quảng cáo có chứa chất lycopene và carotenoid chống ung thư, tốt cho tim mạch… khiến người tiêu dùng đổ xô đi mua.

“Tôi bán giá 75.000 đồng một kg cho bịch 5kg. Loại cam này, ngon, tươi, lại được trồng ở Đà Lạt, giá còn rẻ hơn hàng nhập nên khách rất ưa chuộng. Nếu so sánh với cam vàng của Mỹ thì giá rẻ hơn 15.000-30.000 đồng một kg, mà không cần chất bảo quản”, chị Huyền, một chủ cửa hàng hoa quả trên đường Láng Hạ (Hà Nội) nói.

Chị Huyền còn cho biết, hàm lượng Vitamin C trong cam Cara ruột đỏ vượt trội, bằng 150% so với các loại cam vàng khác, rất tốt cho da, giúp chống lão hóa... Cam Cara còn được phát hiện là một loại quả có chứa một hàm lượng thấp chất axit so với các loại cam khác.

Không chỉ các cửa hàng “cháy” sản phẩm cam ruột đỏ, mà trên các website mua bán trực tuyến hàng cũng không còn để bán cho khách. Nhiều trang mua bán trực tuyến, bán thêm cả cam ruột đỏ không hạt nhập khẩu Mỹ hoặc Australia, vỏ vàng ruộm thay vì vỏ xanh như cam Đà Lạt, bán với giá 110.000-150.000 đồng một kg cũng đã báo “cháy hàng”.

Cam Cara không hạt có xuất xứ từ Venezuela, sau đó du nhập qua Australia nên khi trồng tại Việt Nam thì chất lượng cũng không thua kém hàng nhập ngoại. Đây là giống cây dễ trồng, có khả năng chống chịu sâu bệnh cao và thích hợp với nhiều điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.