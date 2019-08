Đọ tài sản khủng của cặp đôi hot nhất “Về nhà đi con"

1. Bảo Thanh



Trên trang cá nhân của mình, Bảo Thanh nhá hàng một góc về căn biệt sang trọng của mình ở Đà Nẵng. Cô khoe với mọi người: "Địa điểm check in mới của tôi. Em vẫn đang lên hình nên còn mơ màng lắm, trồng thêm nhiều cây để có chỗ mát mẻ ngồi cafe chill chill các thứ các thứ...".

Căn biệt thự của nữ diễn viên còn đặc biệt mang tên của cô là "Thanh Villa Funhouse". Nữ diễn viên Về Nhà Đi Con còn hào hứng kêu gọi mọi người nhớ đến check in tại villa của cô để được giảm giá ưu đãi.

Dù chỉ khoe 1 góc nhỏ và có vẻ căn nhà vẫn chưa hoàn thiện nhưng có thể thấy tổ ấm của Bảo Thanh có thiết kế sang trọng và hiện đại. Trước tin vui này của Bảo Thanh, nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô.

Có vẻ như căn biệt thự này đã được cô và ông xã mua khá lâu, bởi khoảng cuối năm 2018, Bảo Thanh từng tiết lộ nội thất bên trong căn nhà. "Welcome to our villa this summer. Ước mơ mở cửa là chạy ào ngay ra biển của Tấm và Bin đã thành hiện thực", nữ diễn viên cho biết. Theo chia sẻ của Bảo Thanh, căn biệt thự này nằm ở Cẩm Thanh, Hội An và mục đích chính là cho thuê nghỉ dưỡng.

Trước đó, Bảo Thanh từng tích góp tiền để mua căn biệt thự ở Hà Nội, thế nên khi thấy cô tậu được nhà mới khang trang thế này người hâm mộ cũng vui mừng cho cô và cũng không quên khen ngợi cô nàng xinh đẹp, giỏi giang này.

2. Diễn viên Quốc Trường: Nhà 25 tỷ, xe hơi hạng sang

Trước khi nổi tiếng với phim "Về nhà đi con", Quốc Trường được xem là "vua phim miền Tây", anh chịu khó nhận phim và show. Chính vì sự chăm chỉ ấy nên dù diễn xuất không quá nổi bật nhưng tinh thần cầu thị của Quốc Trường khiến nhiều đạo diễn ghi nhận.

Ngoài đóng phim, Quốc Trường còn kinh doanh chính vì vậy anh là một trong số ít diễn viên không quan tâm đến cát-sê khi đóng phim. Anh chia sẻ:

"Nếu không kinh doanh thành công thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm tới cát-sê đóng phim vì cát-sê không đủ sống thì mình làm sao nuôi được bản thân và lo cho gia đình cũng như chuẩn bị quần áo, phương tiện đi lại phục vụ cho vai diễn.

Thực sự có nhiều diễn viên sống chật vật lắm. Nhưng vì Trường kinh doanh thành công và có nguồn tiền của mình nên không quan tâm lắm đến chuyện thù lao đóng phim".

Hiện tại, anh là chủ sở hữu của hệ thống hơn 100 nhà hàng trên toàn quốc. Đợt vừa rồi, nam diễn viên còn gây sốt khi xây nhà 25 tỷ cho bố mẹ.

Ngoài xây nhà chục tỷ, Quốc Trường còn sở hữu xe hơi hạng sang và một loạt các phụ kiện hàng hiệu.