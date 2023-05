Điểm các dự án BT “khủng” Hà Nội phải dừng thực hiện

Liên quan đến các dự án đổi đất lấy hạ tầng (BT), thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư 2020, thực hiện dừng triển khai dự án BT mới; dừng thực hiện dự án BT chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án BT về việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư; đồng thời báo cáo UBND thành phố.



UBND TP Hà Nội đã giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố có phương án sử dụng đối với từng quỹ đất cụ thể vào việc tạo nguồn thu ngân sách (đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư… ) để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông (trong đó có công trình dự kiến thực hiện theo hình thức BT). UBND TP Hà Nội đánh giá, đây là nguồn lực quan trọng về đất đai trong tương lai để sử dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn thành phố có 91 dự án BT phải tiến hành rà soát, dừng công tác chuẩn bị đầu tư. Trong đó, có 39 dự án BT đã xác định được quỹ đất dự kiến đối ứng, khoảng 5.794ha, gồm: 1 dự án (3ha) đã giải phóng mặt bằng; 2 dự án (12,47ha) là trụ sở làm việc thuộc địa phương quản lý; 36 dự án (5.778,53ha) chưa giải phóng mặt bằng. Cùng đó, 52 dự án BT chưa xác định rõ ranh giới, quy mô quỹ đất đối ứng/quỹ đất đối ứng chưa phù hợp/chồng/lấn ranh giới dự án.

Trong số 39 dự án BT đã xác định được quỹ đất dự kiến đối ứng, có nhiều dự án của các “ông lớn” bất động sản, như: Dự án Vành đai 3,5 - xây dựng nút giao giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long do Công ty CP Him Lam đề xuất. Quỹ đất dự kiến thanh toán là 320ha, nằm ngoài đê tả sông Hồng (từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì) trên địa bàn các phường Long Biên, Cự Khối, Bồ Đề, Thạch Bàn (quận Long Biên) và xã Đông Dư (huyện Gia Lâm).

Dự án đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn – Hương Sơn do liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng (ICID) đề xuất. Quỹ đất dự kiến thanh toán là hơn 310ha, tại Khu du lịch Quan Sơn (Mỹ Đức).

Dự án Vành đai 2,5 – đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ do Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco) đề xuất. Quỹ đất dự kiến đối ứng là 111,8ha tại khu đất thuộc phân khu N7 và phân khu N9, huyện Đông Anh.

Dự án Trục Tây Thăng Long qua địa bàn huyện Đan Phượng do Công ty TNHH Đầu tư Louis Land đề xuất với đất dự kiến đối ứng là hơn 156ha tại khu đất vị trí S1, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Dự án xây dựng đường Tố Hữu kéo dài, dự kiến bố trí hơn 725ha trả cho nhà đầu tư tại Khu đô thị mới Tây Nam An Khánh, Khu đô thị nhà vườn sinh thái nông nghiệp Yên Nghĩa, Khu đô thị nhà vườn sinh thái nông nghiệp Chương Mỹ - Quốc Oai…

Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, đất đối ứng dự kiến là hơn 45ha tại 15 ô đất chưa bàn giao nhà đầu tư tại Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và khu đất thuộc dự án Parkcity Lakeside tại xã Nam Hồng (huyện Đông Anh); dự án Vành đai 2,5 - Nguỵ Như Kon Tum – Nguyễn Trãi – Đầm Hồng; quỹ đất đối ứng dự kiến 32ha thuộc Khu đô thị Hồ Tây – Hà Nội.

Phối cảnh dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng (ảnh minh họa: Internet).

Một số công trình trọng điểm cũng nằm trong danh sách này, như: Đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do liên danh Công ty CP Eurowindow Holding, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đông Dương, Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thế Vinh đề xuất. Quỹ đất đối ứng dự kiến 176ha thuộc một phần ô quy hoạch C1 của phân khu S5 xã Đại Áng (huyện Thanh Trì); dự án Vành đai 4, đoạn từ cao tốc Hà Nội – Lào Cai đến Quốc lộ 32 do Công ty CP Tập đoàn T&T đề xuất, dự kiến đối ứng hơn 1000ha tại các khu đất trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm.

Tiếp đó, dự án công trình cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng do Công ty CP Him Lam đề xuất, quỹ đất dự kiến đối ứng cho nhà đầu tư là 120ha; dự án cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu do Công ty CP Phát triển đô thị Việt Hưng đề xuất, dự kiến đối ứng hơn 62ha đất tại huyện Gia Lâm;

Dự án xây dựng tuyến đường trên cao nối từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, dự kiến bố trí đối ứng 590ha đất tại các xã Phú Mãn, Thanh Hoà (huyện Quốc Oai) và các xã Tiến Xuân, Yên Bình (Thạch Thất)… Dự án Đường trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hà Tây (cũ) do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường đề xuất, dự kiến bố trí đối ứng hơn 940ha đất tại khu đô thị mới thị trấn sinh thái Phúc Thọ và thị trấn sinh thái Quốc Oai.

Dự án Đường trục trung tâm huyện Đông Anh do Liên danh Công ty CP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex và Công ty CP Bất động sản Đông Anh đề xuất, quỹ đất dự kiến thanh toán hơn 209ha đất tại huyện Đông Anh…

Trong số 52 dự án BT chưa xác định rõ ranh giới, quy mô quỹ đất đối ứng/quỹ đất đối ứng chưa phù hợp/chồng/lấn ranh giới dự án, có nhiều đoạn dự án của Vành đai 2,5; Vành đai 3; Vành đai 3,5; Vành đai 5 và một loạt các công trình trọng điểm như: Cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Đuống 2, cầu Hồng Hà, tuyến đường sắt đô thị tuyến 2 - đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình; tuyến đường sắt đô thị số 4 giai đoạn I, tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn I, tuyến đường sắt đô thị số 8, tuyến đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long – Nội Bài…