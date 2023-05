Nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi, bất ngờ nhận ra "thân thế" đặc biệt

Jayne Guiney sống tại thị trấn Wandiligong hẻo lánh, phía đông bắc Victoria đã nhận nuôi một chú chó nhỏ bị thương và đặt tên là Wandi. Ban đầu, cô cho rằng đây là thú cưng nhà ai đó bị “bạo hành” sau đó bỏ rơi nên đã thương tình đón chú chó vào nhà sơ cứu và chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi hỏi các hộ dân xung quanh nhưng không ai có chó con đi lạc, cô đã quyết đinh nuôi Wandi. Với đôi mắt to tròn, bộ lông bông xù, bốn chân “đi tất trắng”, ngoại hình xinh xắn hơn hẳn những chú chó thông thường khiến Jayne Guiney nghi ngờ Wandi có thể là một con cáo. Cô đã mang Wandi đến bác sĩ thú y chăm sóc vết thương và xét nghiệm ADN. Mẫu ADN được gửi tới nhà nghiên cứu di truyền học nổi tiếng của Đại học New South Wales - Tiến sĩ Kylie Cairns và nhanh chóng xác nhận "thân thế" đặc biệt của Wandi. Hóa ra Wandi là loài Alpine Dingo - động vật hoang dã quý hiếm tại Australia. Loài Alpine Dingo là loài chó đất của núi cao, sống trong môi trường tự nhiên của dãy núi Australian Alps. Chúng là một trong những loài chó hoang dã được coi là "nguyên thủy" nhất trên thế giới, với di truyền ít bị thay đổi so với tổ tiên của chúng. Alpine Dingo có kích thước trung bình, đuôi dài, lông mượt và màu sắc đa dạng, từ màu vàng, nâu đỏ, đến màu đen hoàn toàn. Chúng có thể sống độc lập hoặc thành đàn, thường tìm kiếm thức ăn như chim, thỏ và động vật nhỏ khác. Tuy nhiên, loài động vật này đang gặp nguy hiểm do bị săn bắt và đe dọa mất môi trường sống. Với số lượng khoảng 3.000-5.000 cá thể ở tự nhiên, Alpine Dingo đã được liệt vào danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) như một loài chó hoang dã bị đe dọa. Riêng về chú chó Wandi, kết quả xét nghiệm không chỉ tiết lộ đó là một chú chó Dingo thuần chủng 100% mà còn cho biết chú ta nằm trong nhánh Dingo cực hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ Alpine Dingo, bao gồm việc đánh giá và theo dõi chúng trong tự nhiên, bảo vệ và tạo ra các khu bảo tồn, cũng như nghiên cứu di truyền để hiểu rõ hơn về loài động vật này. Hiện, chú chó Wandi đã được trung tâm bảo tồn ở Australia đón về và chăm sóc. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật.

Jayne Guiney sống tại thị trấn Wandiligong hẻo lánh, phía đông bắc Victoria đã nhận nuôi một chú chó nhỏ bị thương và đặt tên là Wandi. Ban đầu, cô cho rằng đây là thú cưng nhà ai đó bị “bạo hành” sau đó bỏ rơi nên đã thương tình đón chú chó vào nhà sơ cứu và chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi hỏi các hộ dân xung quanh nhưng không ai có chó con đi lạc, cô đã quyết đinh nuôi Wandi. Với đôi mắt to tròn, bộ lông bông xù, bốn chân “đi tất trắng”, ngoại hình xinh xắn hơn hẳn những chú chó thông thường khiến Jayne Guiney nghi ngờ Wandi có thể là một con cáo. Cô đã mang Wandi đến bác sĩ thú y chăm sóc vết thương và xét nghiệm ADN. Mẫu ADN được gửi tới nhà nghiên cứu di truyền học nổi tiếng của Đại học New South Wales - Tiến sĩ Kylie Cairns và nhanh chóng xác nhận "thân thế" đặc biệt của Wandi. Hóa ra Wandi là loài Alpine Dingo - động vật hoang dã quý hiếm tại Australia. Loài Alpine Dingo là loài chó đất của núi cao, sống trong môi trường tự nhiên của dãy núi Australian Alps. Chúng là một trong những loài chó hoang dã được coi là "nguyên thủy" nhất trên thế giới, với di truyền ít bị thay đổi so với tổ tiên của chúng. Alpine Dingo có kích thước trung bình, đuôi dài, lông mượt và màu sắc đa dạng, từ màu vàng, nâu đỏ, đến màu đen hoàn toàn. Chúng có thể sống độc lập hoặc thành đàn, thường tìm kiếm thức ăn như chim, thỏ và động vật nhỏ khác. Tuy nhiên, loài động vật này đang gặp nguy hiểm do bị săn bắt và đe dọa mất môi trường sống. Với số lượng khoảng 3.000-5.000 cá thể ở tự nhiên, Alpine Dingo đã được liệt vào danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) như một loài chó hoang dã bị đe dọa. Riêng về chú chó Wandi, kết quả xét nghiệm không chỉ tiết lộ đó là một chú chó Dingo thuần chủng 100% mà còn cho biết chú ta nằm trong nhánh Dingo cực hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ Alpine Dingo, bao gồm việc đánh giá và theo dõi chúng trong tự nhiên, bảo vệ và tạo ra các khu bảo tồn, cũng như nghiên cứu di truyền để hiểu rõ hơn về loài động vật này. Hiện, chú chó Wandi đã được trung tâm bảo tồn ở Australia đón về và chăm sóc. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật.