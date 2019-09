Địa ốc Chiến Binh Thép làm ăn “ma” như nào với Alibaba của ông Luyện?

(Kiến Thức) - Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba vừa bị Công an TPHCM khởi tố.

Chiều ngày 20/9, hàng chục cảnh sát và lực lượng an ninh của Công an TP HCM cùng Bộ Công an đã có mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) để thực hiện các thủ tục tố tụng và lệnh khám xét.

Công ty Chiến Binh Thép được cho là công ty con nằm trong hệ thống của công ty CP địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.

Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép bị khám xét. Ảnh: Tiền phong.

Theo giấp phép kinh doanh, Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Công ty hoạt động trong linh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Người đứng tên đại diện công ty này là ông Trần Huy Phúc.

Video: Công an vào cuộc vụ địa ốc Alibaba. Nguồn: VTC1.

Theo một số nguồn tin, công ty Chiến Binh Thép nằm trong sự điều phối của ông Nguyễn Thái Luyện nhằm chiêu dụ, lừa đảo hách hàng mua bán đất nông nghiệp mà chúng “nổ” thành các dự án hoành tráng.

Theo nguồn tin trên Zing.vn, trên fanpage công ty địa ốc Chiến Binh Thép giới thiệu chuyên môi giới bất động sản tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An… , giới thiệu với khách hàng thông tin dự án mới và cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.

Tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hoá đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Công ty Alibaba, trong đó có Công ty Chiến Binh Thép.

Trước đó, ngày 18/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Công an cũng khởi tố bị can, bắt để tạm tạm và thực hiện lệnh khám xét đối với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, các dự án này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.