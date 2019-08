Đặt bình tài lộc chuẩn giúp gia chủ giàu sang, bình an cả đời

Bình tài lộc là một biểu tượng may mắn nên trong nhà, vật này tượng trưng cho “bình an và hòa thuận. Không chỉ vậy, bình còn là một trong những bát bửu của Phật giáo và là vật được tìm thấy dưới dấu chân của Đức Phật. Do đó, đặt bình trong nhà sẽ giúp gia chủ bảo quản được tài lộc, các thành viên trong gia đình hòa thuận, bình an.



Sau đây là một số lưu ý khi chọn lựa và đặt bình tài lộc trong nhà:

Cách chọn bình tài lộc

Gia chủ nên chọn những bình có đặc điểm sau:

- Bình bằng gốm sứ, pha lê, bằng đất hoặc bằng kim loại như đồng, bạc, vàng.

- Miệng bình rộng, cổ thon, đáy rộng.

Bình tài lộc có thể làm bằng pha lê, gốm sứ... (Ảnh minh họa) Miệng bình rộng, cổ thon tượng trưng cho tài lộc chạy vào qua cổ hẹp còn đáy bình rộng lại mang ý nghĩa tài lộc sẽ ở lại gia đình trong một thời gian dài.



Ngoài ra, nếu bình được trang trí bằng những biểu tượng tài lộc như rồng hoặc dơi đỏ sẽ tốt hơn. Nguyên nhân là do bình có hình rồng phượng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả gia đình. Còn đối với các loại bình có in hình hoa bốn mùa sẽ tượng trưng cho gia đình thịnh vượng và hòa thuận suốt bốn mùa trong năm.

Cách tạo ra bình tài lộc

Để tạo ra bình tài lộc, gia chủ hãy dùng những vật sau đây để đổ đầy bình:

- Bảy loại đá quý: Chọn pha lê, san hô, hoặc đá quý như ngọc bích, trân châu, thạch anh, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc lục bảo, hoàng ngọc, thạch anh tím hay các loại thạch anh khác.

- Một ít đất lấy từ nhà của người giàu có. Lưu ý, tuyệt đối không được lấy trộm mà hãy xin đàng hoàng. Đất được người khác cho sẽ rất may mắn.

- Một bao lì xì đựng tiền thật, tốt nhất là tờ USD.

- Ba, sáu, hoặc chín đồng xu xâu lại bằng chỉ màu đỏ.

- Năm loại ngũ cốc tượng trưng cho thức ăn dồi dào quanh năm. Bạn có thể chọn những loại hạt như hạt kê, chà là, lúa mì, lúa mạch, bo bo, đậu đỏ, đậu xanh, hoặc đậu nành. Các loại hạt bỏ vào một bao nilông nhỏ rồi đặt vào bình. Một số người cho rằng điều này sẽ giúp gia đình con đàn cháu đống, có nếp có tẻ, con cái chăm ngoan, học giỏi.

Ngoài ra, vào những dịp đầu năm, gia chủ nên bỏ thêm những thứ đã kể trên vào bình tài lộc để tượng trưng cho việc tài sản ngày càng dồi dào, gia đình thịnh vượng, giàu có.

Vị trí đặt bình tài lộc

Bình tài lộc phải được cất giữ ở nơi thật kín đáo, tốt nhất là nên đặt trong tủ ở phòng ngủ. Tất nhiên, tủ phải được đóng kín hoặc bình phải được che phủ cẩn thận. Lưu ý, bình tài lộc không được đối diện với cửa chính vì điều này tượng trưng cho sự thất thoát tiền bạc, tài sản.

Nếu bình bằng thủy tinh, gốm sứ đựng nhiều đá quý, thuộc hành Thổ thì bạn nên đặt bình ở góc Thổ trong tủ của phòng ngủ, tức là hướng Tây Nam. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, bạn có thể đặt ở góc Đông Bắc. Còn đối với bình bằng kim loại thì tốt nhất nên đặt ở góc Tây hoặc Tây Bắc.