Danh tính CĐT Hạc Thành Tower liên quan Cựu GĐ Sở Tài chính Thanh Hoá “xộ khám”

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (khi bị bắt giữ bị can Hùng đang giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân) và bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính liên quan tới sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.